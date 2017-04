Google werkt al aan tweede generatie Mesh-oplossing

Hardware

Google introduceerde vorig jaar als een van de eerste bedrijven een Mesh-oplossing, waarbij meerdere accesspoint in huis samenwerken om het beste bereik en de beste prestaties mogelijk te maken. Deze eerste oplossing van Google is helaas nooit beschikbaar gekomen in Nederland, maar er lijkt alweer een tweede generatie onderweg te zijn, mogelijk wordt die wel in Nederland geïntroduceerd.

Bij de FCC, de Amerikaanse autoriteit die netwerkapparaten moet keuren, is een nieuwe dualband router van Google goedgekeurd voor de Amerikaanse markt. Daarmee lijkt er een nieuwe netwerkoplossing van Google op komst te zijn. Of het hierbij wederom gaat om een Mesh-oplossing is nog niet duidelijk, dat zal duidelijk moeten worden als Google het product introduceert op de markt.

Wat wel opvallend is, is dat er in het testrapport duidelijk naar voren komt dat er een 2,4 GHz-radio en een 5 GHz-radio zijn toegevoegd, maar dat deze router geen ondersteuning biedt voor ZigBee. ZigBee wordt gebruikt voor smarthome-apparatuur, in alle voorgaande netwerkproducten heeft Google ervoor gekozen om ZigBee wel te ondersteunen. Wat de reden hiervoor is, is niet duidelijk, online wordt er gespeculeerd dat Google de hub-oplossing voor smarthome-producten uit de routers wil halen en wil toevoegen aan bijvoorbeeld de Google Home-speaker. Hierdoor is de kans groter dat deze producten beter gaan verkopen.

Vooralsnog is het even afwachten tot Google de nieuwe Wifi-producten gaat introduceren en helemaal duidelijk wordt om wat voor product het gaat. Ook zal dan duidelijk moeten worden of deze producten wederom exclusief voor de Verenigde Staten zijn, of dat deze ook naar Europa komen.