Bewijs uitgelekt dat Apple werkt aan augmented reality-bril

Hardware

In een intern Apple-rapport over ongelukken op de werkvloer is melding gemaakt van een prototype bril die door werknemers is getest. De bril is in het rapport terechtgekomen omdat werknemers last kregen van hun ogen, een werknemer zou een laserflits waar hebben genomen. Of de werknemers blijvende schade hebben opgelopen of dat de problemen met het prototype zijn opgelost is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Apple werkt aan een augmented of virtual reality-bril, waarbij augmented reality voor de hand ligt.

Tim Cook, de CEO van Apple, heeft in het verleden al eens gezegd in een interview dat hij een grote toekomst ziet voor augmented reality. Er zijn ook al eerder geruchten verschenen over een augmented reality-bril van Apple. Waarschijnlijk gaat het om een product net zoals Google Glass. Google slaagde er uiteindelijk niet in om de bril tot een commercieel succes te maken en of dat nog ooit gaat gebeuren is nog maar de vraag. Nu lijkt Apple dus ook een poging te doen met een zelfde soort product, of Apple er wel in gaat slagen is nog even afwachten. De problemen met de ogen van de werknemers toont in elk geval aan dat het geen makkelijk te ontwikkelen product is.

Het rapport dat in principe alleen voor interne doeleinden is, is uitgelekt en in handen van Gizmodo gekomen. Die website heeft ervoor gekozen om kleine passages uit het rapport te openbaren. Het hele rapport is niet openbaar gemaakt, waarschijnlijk omdat er ook persoonlijke gegevens van werknemers in staan.