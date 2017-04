IBM draait twintigste kwartaal op rij minder omzet

Business

Dat techdinosaurus IBM in zwaar weer zit is misschien wat teveel gezegd, het bedrijf draait wel gewoon winst, maar de omzet is inmiddels twintig kwartalen achter elkaar gedaald. Een trend waar je als bedrijf niet blij mee moet zijn. IBM investeert fors in nieuwe business modellen, zoals de cloud, kunstmatige intelligentie en machine learning. Aan de andere kant ziet het oudere producten en technologieën teruglopen.

Het resultaat van de omzetdaling de afgelopen twintig kwartalen is dat het bedrijf nu een stuk kleiner is en partijen als Apple, Google, HP, Facebook en Microsoft allemaal groter zijn dan IBM. Dat is op zich niets om je voor te schamen, maar IBM was op weg om het eerste bedrijf te worden met een waarde van 1 biljoen dollar of zoals de Amerikanen het zeggen “first trillion dollar company”.

De omzet van IBM was in 2011 op zijn hoogtepunt met een omzet van 106,96 miljard dollar. Sindsdien is de omzet alleen nog maar gedaald tot aan 79,92 miljard dollar. Nog steeds een hoop geld, maar alle eerder genoemde bedrijven zijn IBM inmiddels gepasseerd. Het bedrijf groeit niet zo hard als veel van de concurrenten en dat is misschien toch wel een zorg. Als we kijken naar de cijfers zien we dat Google’s omzet met ongeveer 19 procent per jaar groeit, Apple’s omzet met 15 procent en Microsoft met 5,6 procent. Als we dan naar IBM kijken zien we een daling van 5,7 procent. Dat is een fors percentage en IBM zal het tij moeten gaan keren. Nu is de vergelijking tussen IBM en Apple en Google niet echt gelijkwaardig, Apple heeft bijvoorbeeld de iPhone, een echt consumenten product, terwijl IBM zich puur mikt op de zakelijke markt. Microsoft is wat dat betreft meer gelijk aan IBM, maar om de groei van Microsoft te realiseren moet IBM nog flink groeien.

IBM investeert wel fors in nieuwe technologieën, dus het goede nieuws is dat men niet stil zit en wacht tot het dag des oordeels. Als IBM in dit tempo doorgaat met investeren en zaken als kunstmatige intelligentie worden breder toegepast, dan maakt IBM met bijvoorbeeld Watson een grote kans om weer meer omzet te gaan realiseren. Op de cloudmarkt loopt IBM nog wel wat achter op partijen als Amazon, Google en Microsoft, of dat gat nog gedicht gaat worden is op dit moment moeilijk te zeggen.