De IBM Power S1014 wordt op abonnementsbasis beschikbaar. Voor een maandelijks bedrag ontvangen klanten de server op een locatie naar keuze. IBM zorgt voor een databasesysteem en onderhoud.

De server blijft eigendom van IBM. De releasedatum van de dienst is onbekend. Volgens website The Register gaat het abonnement 50 euro per gebruiker en maand kosten (omgerekend 51 euro).

De Power S1014 server heeft 64GB aan memory en 2,8TB aan NVMe storage. Het model ondersteunt Ethernet en Fibre Channel (FC). De server is ontworpen voor workloads op IBM AIX, IBM i en Linux.

On-premises, inclusief support

IBM richt de server op kleinbedrijven (tot 500 medewerkers) en middenbedrijven (500 tot 1.000 medewerkers). Volgens IBM vallen meer dan 90 procent van alle Power-klanten in een van de twee categorie├źn.

Een woordvoerder van IBM vertelde tegen The Register dat de klanten vaak met kleine IT-afdelingen werken. IBM wil de druk op IT-afdelingen wegnemen. Klanten van de nieuwe dienst ontvangen 24/7 support. Hulpvragen over Severity 1- en Severity 2-problemen worden binnen 30 minuten beantwoord.

De dienst vult een gat in het aanbod. Het abonnement is de enige manier om een on-premises Power S1014 uit te rollen zonder om te hoeven kijken naar kritisch onderhoud. Power servers zijn reeds beschikbaar in de cloud, maar sommige organisaties zoeken een oplossing voor op locatie. Niet iedereen heeft voldoende mankracht voor on-premises serveronderhoud.

Beschikbaarheid

De minimale duur van een abonnement wordt drie jaar. Daarnaast moet een abonnement minimaal 25 gebruikers dekken. Daarmee bedragen de maandelijkse kosten minstens 1.250 euro.

IBM bevestigde niet wanneer we de dienst kunnen verwachten. The Register vroeg IBM of klanten een upgrade ontvangen wanneer er tijdens de abonnementsduur een nieuwe Power server beschikbaar wordt. Volgens de organisatie is het beleid nog niet vastgesteld.

