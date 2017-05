Tabletmarkt krimpt voor tiende kwartaal op rij

Business

Ooit was het ‘the next big thing’ maar ondertussen lijkt het erop dat die noemer niet meer op gaat voor de tablet. Voor het tiende kwartaal op rij is de markt gekrompen. Onderzoeksbureau IDC meldt dat er in het eerste kwartaal van 2017 in totaal 36,2 miljoen tablets verkocht werden. Dat is 8,5 procent minder dan een jaar geleden.

Ondanks dat er een flinke krimp te zien valt, is er een interessante ontwikkeling gaande op de markt. Volgens IDC bestaat de tabletmarkt uit twee categorieën die elk een eigen richting op gaan. De eerste categorie draait om tablets met meegeleverd toetsenbord. De tweede categorie beslaat tablets die geen toetsenbord hebben.

De tablets die een toetsenbord hebben, worden steeds beter verkocht. Dat komt volgens IDC omdat die tablets meer functionaliteit hebben dan hun tegenhangers zonder toetsenbord. Daardoor kunnen tablets een deel van de markt van laptops wegsnoepen en is er ruimte voor groei. De groei van het aantal verkochte tablets waar een toetsenbord aan gehangen kan worden is dan ook iets waarvan IDC verwacht dat het doorzet. Ook denkt het dat steeds meer fabrikanten een product in die categorie gaan maken.

“Zoals velen weten, werd de tabletmarkt in 2010 met de eerste iPad gelanceerd, ondanks onsuccesvolle eerdere pogingen van andere fabrikanten,” meldt Ryan Reith van IDC. “De groei van de tabletmarkt tussen 2010 en 2013 was groter dan die van andere markten met consumentenapparaten. Maar het lijkt erop dat consumenten er veel minder interesse hebben tablets te vervangen, of ze überhaupt te kopen. We denken dat de voornaamste reden ligt in toegenomen afhankelijkheid van smartphones en minimale technologische en designverandering.”

De grootste partij op de tabletmarkt is wederom Apple, dat daarmee het dertiende kwartaal op rij marktleider is. Apple bleef volgens IDC aan top dankzij de iPad Pro, een product waarmee het goed kan concurreren met andere bedrijven. Tegelijk zag het wel een flink deel van zijn aandeel verdwijnen: Apple verkocht 13 procent minder tablets.

Samsung was de nummer twee op de lijst, dat net als Apple steeds meer detachables maakt (met toetsenbord), waardoor het een goede uitgangspositie heeft op de markt. Het enige bedrijf in de top vijf dat groei doormaakte was de nummer drie, het Chinese Huawei, met 31,7% extra verkochte tablets. Dat bedrijf verkocht 2,7 miljoen tablets en is hard op weg om Samsung bij te halen.

De complete top vijf is als volgt.

Apple – 8,9 miljoen verkochte exemplaren (-13%) Samsung – 6,0 miljoen verkochte exemplaren (-1,1%) Huawei – 2,7 miljoen verkochte exemplaren (+31,7%) Amazon – 2,2 miljoen verkochte exemplaren (-1,8%) Lenovo – 2,1 miljoen verkochte exemplaren (-3,8%)