Voorlopig geen verbod op laptops in handbagage bij vliegreizen naar VS

Het leek er de afgelopen twee weken op dat er een verbod zou komen op laptops en tablets tijdens vliegreizen naar de Verenigde Staten, maar dat plan is voorlopig van de baan. Volgens de BBC is er deze week vier uur lang vergaderd in Brussel, daarbij zouden functionarissen van de Verenigde Staten en van zeven Europese landen aanwezig zijn geweest en die hebben het verbod voorlopig tegen kunnen houden.

Welke lidstaten er aanwezig waren bij de vergadering is niet helemaal duidelijk, maar Nederland was er in elk geval bij, dat is ook belangrijk gezien de positie van Schiphol en de hoeveelheid vluchten richting de Verenigde Staten. Het laptopverbod zal voorlopig niet worden ingevoerd, voornamelijk omdat een verbod weer voor andere problemen zorgt. Het verbod kost naar schatting zo’n 1 miljard euro en de drukte bij de douane zal fors toenemen, zij moeten er op toezien dat er geen laptops worden meegenomen. Er moeten ook allemaal nieuwe procedures worden ontwikkeld. Tot slot is er forse kritiek op het verbod vanuit pilotenverenigingen omdat het vervoeren van laptops in het ruim veel gevaarlijker is, als een accu in een laptop zou ontbranden kan het personeel er niet bijkomen om dit te blussen. Het risico is daarmee misschien wel groter dan dat er een terroristische aanslag plaatsvind met een laptop.

Het laptopverbod vanuit een aantal Islamitische landen blijft voorlopig wel van kracht, reizigers vanuit Egypte, Jordanië, Koeweit, Marokko, Qatar, Saudi-Arabië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten mogen geen laptops en tablets meenemen.

Volgende week wordt er in Washington verder gepraat over alternatieve maatregelen, een idee zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een laptop werkend moet kunnen worden getoond voorafgaand aan het boarden van het vliegtuig.