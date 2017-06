Asus introduceert eerste laptop met AMD Ryzen processor

Hardware

Zoals verwacht werd heeft Asus een nieuwe laptop aangekondigd die met recht het vlaggenschip van de nieuwste AMD hardware genoemd kan worden. Asus heeft daarmee een primeur te pakken op de Computex-beurs in Taipei, het levert namelijk de allereerste laptop met AMD Ryzen processor.

De Asus ROG Strix GL702ZC is zeer geschikt voor het spelen van games, door de aanwezigheid van de AMD Radeon RX 580 grafische videokaart. Het gebruik van AMD FreeSync laat gebruikers genieten van 4K of 1080p videokwaliteit op het ingebouwde IPS display, zowel geleverd met 75Hz als 120Hz frequentie. Het topmodel van deze nieuwe laptop zal beschikken over een 8-core Ryzen 7 1700, terwijl kleinere uitvoeringen het moeten doen met een 6-core Ryzen 5 1600m of de nog niet officieel aangekondigde quad-core Ryzen 3 1200. Verder kan het werkgeheugen worden uitgebreid tot 32GB DDR4-2400 en een opslagruimte van maximaal 512GB solid-state of mechanisch. Volgens de fabrikant is haar nieuwe product daarmee technisch gezien een “desktop in een notebook-jasje”.

Niet alleen de prestaties van de Asus ROG Strix GL702ZC zijn zoals je zou verwachten van een moderne gaming laptop, ook met het ontwerp van de buitenkant is rekening gehouden. Zo heeft de notebook een dikte van nog geen 34 millimeter en weegt deze net iets meer dan 3 kilogram. Ook beschikt het over drie standaard USB poorten, één USB-C poort en een SD kaartlezer. Speciaal voor LAN-gebruikers is er een Gigabit Ethernet aansluiting en bestaat er de mogelijkheid om draadloze verbindingen te maken door middel van 802.11ac Wi-Fi en Bluetooth 4.1.

AMD levert hiermee het bewijs dat laptops niet minder krachtig hoeven te zijn dan vaste computers, en waarschijnlijk zullen meerdere fabrikanten de komende periode AMD hardware verwerken in hun apparaten. Helaas is er nog geen richtprijs bekend gemaakt van de Asus ROG Strix GL702ZC, die “later deze zomer” in de winkels zal verschijnen.