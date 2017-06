‘Tesla wil eigen muziekdienst lanceren’

Business

Tesla staat bekend om zijn elektrische auto’s, die sinds een tijdje ook over zelfrijdende functies beschikken. Het bedrijf wil echter breder worden en een eigen muziekdienst opzetten. Toegang tot die dienst zou standaard meegeleverd worden met de auto’s.

Dit meldt de site Recode op basis van anonieme bronnen binnen de muziekindustrie. Tesla zou gesprekken gevoerd hebben met een aantal grote muzieklabels. De gedachte is volgens Recode om een eigen muziekdienst op te zetten en die in combinatie met zijn auto’s te leveren.

Hoe groot de ambitie van Tesla met de dienst is, weten we niet, maar het zou meerdere diensten willen leveren. De bedoeling zou onder meer zijn om een soort radiodienst te leveren, maar ook duurdere opties met onder meer afspeellijsten. De gedachte is interessant, want in veel landen heeft Tesla een deal met Spotify en wordt de software van de Zweedse onderneming meegeleverd met de elektrische auto’s.

De bronnen van Recode stellen dat de labels in elk geval blij zijn met de mogelijkheid. Zij zijn niet blij met de grootte van Spotify en Apple op de muziekmarkt, want daardoor kunnen zij eisen stellen voordat ze bepaalde muziek streamen. Zo bleek gisteren nog dat Apple minder royalty’s wil gaan betalen aan de labels. Alle concurrentie is voor de labels dus alleen maar fijn.

Toch zullen de abonnees van de Tesla-dienst – als die er komt – niet in de miljoenen lopen. Vorig jaar verkocht het bedrijf 76.230 auto’s en dit jaar zijn er tot dusverre 100.000 geleverd. De verwachting is wel dat met de goedkopere Model 3 het aantal verkochte voertuigen flink toeneemt. Zo zijn er al 400.000 bestellingen geplaatst voor de Model 3.

De vraag is tot slot nog waarom Tesla een muziekdienst zou willen maken. Daar had een woordvoerder wel een antwoord op: “We geloven dat het belangrijk is onze klanten een exceptionele ervaring te bieden in de auto, dus kunnen ze luisteren naar muziek van welke bron ze ook willen. Ons doel is onze klanten zo tevreden mogelijk te maken.”