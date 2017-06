NETGEAR ReadyNAS RR2304 biedt verbeterde netwerkopslag

Hardware

Met de ReadyNAS RR2304 biedt Netgear bedrijven de mogelijkheid om een verbeterslag te maken in de opslag van data tegen een gunstige prijs. Liefst 40 gebruikers kunnen tegelijk aan de slag met lokaal opgeslagen data. Deze data kan vervolgens veilig in de cloud worden opgeslagen. Ook de backup-mogelijkheden zijn sterk uitgebreid.

Wat is de ReadyNAS RR2304?

De ReadyNAS RR2304 is een server, voorzien van een Intel Celeron Dual Core 2.0 GHz processor. Deze server heeft een werkgeheugen van 2GB RAM en een maximale capaciteit van maar liefst 40TB. Zoals vermeld kunnen 40 gebruikers tegelijk met de NAS werken. Daarbij is de server voorzien van 2 LAN-poorten en 3 USB-poorten. Verder is de server voorzien van software die de data beschermt tegen fouten van harddrive, mens en systeem. Ook beschermt de server de data tegen virussen, malware en natuurlijke rampen. Netgear speelt daarmee in op de toenemende discussie over databeveiliging.

Waarom is de ReadyNAS RR2304 zo geschikt voor toepassingen binnen bedrijven?

Veel bedrijven willen dat medewerkers de data van een afstand kunnen benaderen. De standaard cloud-oplossingen voldoen niet altijd. Regelgeving, privacybescherming of beleidsbeslissingen kunnen gebruik van een cloud in de weg staan. Ook de grootte van bestanden staat het delen op een reguliere cloud soms in de weg. Met de ReadyNAS RR2304 kan een bedrijf haar eigen cloud installeren. Door de ruime opslagcapaciteit kunnen ook grote bestanden (zoals bijvoorbeeld tekeningen van een architectenbureau) worden gedeeld.

Daarnaast beschermt de ReadyNAS RR2304 de opgeslagen data op 4 manieren.

Allereerst zorgt de Ready DR-software ervoor dat, ingeval van calamiteit, direct een backup op een tweede RR kan worden geplaatst. Zo kunnen bedrijven direct verder werken met hun data; Ook Netgear-readycloud is geïnstalleerd. Hierdoor kan een VPN-cloud worden opgezet, waardoor kritieke bedrijfsinformatie wel binnen, maar niet buiten het bedrijf gedeeld kan worden; Voor bestanden die wel buiten het bedrijf gedeeld mogen worden is er een publieke cloudsynchronisatie ingebouwd, waardoor gegevens kunnen worden gedeeld met opslagdiensten zoals Azure en Google; De server beschikt over een BTRFS File System Flex RAID-bescherming . Hiermee zijn de gegevens beschermd tegen virussen, schijf-falen en bitrot.

De prijs is alleen op aanvraag beschikbaar, maar Netgear geeft wel aan dat deze toepassing ook betaalbaar is voor het MKB.