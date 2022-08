De Synology FlashStation FS3410 is beschikbaar. Het NAS-apparaat heeft een krachtige processor, 24 sleuven en maximaal 128GB DDR4 RAM. Het model is geschikt als flash storage- en hostingserver voor virtuele machines (VM’s) en apps.

Elk model in de FlashStation (FS)-serie is geschikt voor VM storage en hosting. Met de lancering van de FS3410 groeit het aanbod naar vier modellen: de FS2500, FS3410, FS3600 en FS6400. Synology ontwerpt de apparaten voor grootbedrijven.

Het krachtigste en duurste model is de FS6400. Het goedkoopste model is de FS2500. De nieuwe FS3410 zit qua prijs en prestaties tussen de FS2500 en FS3600 in. Het apparaat heeft 24 sleuven, maximaal 128GB DDR4 RAM en een Intel Xeon-processor met acht cores. De FS3410 is sinds kort beschikbaar bij partners van Synology voor een adviesprijs van 5.700 euro.

Julien Chen, product manager bij Synology, deelde een aantal use cases. Volgens Chen is het model geschikt voor videoprocessing met hoge resoluties, computer-aided design software (CAD) en geographic information systems (GIS). “Daarnaast is de FS3410 uitstekend voor het hosten van VM storage en applicaties als MailPlus, onze private e-mailserver”, voegde de product manager toe.

FS3410

De FS3410 heeft twee 10GbE-ingangen, vier Ethernet-ingangen en ruimte voor twee PCIe-kaarten. Dankzij de processor en RAM-capaciteit bereikt het model behoorlijke snelheden. Een bedrijfsnetwerk heeft een hoge doorvoer nodig om bottlenecks te voorkomen.

Synology koos voor een Intel Xeon D-1541-processor met acht cores uit 2016. Het model is een stuk ouder dan de nieuwste Ryzen- en Intel Xeon-processoren. Toch weet de processor snelheden van 2,7GHz per core te bereiken. Website CPUBenchmark gaf het model een relatief hoge score van 10170.

SSD support is beperkt

De ondersteunde SSD’s zijn jammer genoeg beperkt tot de Synology SAT5200- en SAT5210. Het gebruik van Western Digital- en Seagate-schijven wordt afgeraden, terwijl sommige modellen van Western Digital en Seagate sneller zijn dan de schijven van Synology.

De beperkte ondersteuning is voor de meeste organisaties geen probleem. Synology richt de FS3410 op grootbedrijven. De doelgroep is geneigd om zoveel mogelijk hardware en software bij een enkele leverancier af te nemen. Zoek je een flash server voor schijven van Western Digital of Seagate, dan kan je het beste bij Western Digital of Seagate terecht.

