Google Cloud komt met meer analytics-mogelijkheden voor BigQuery. Daarnaast krijgt het public cloudplatform meer securityfunctionaliteit.

De meeste analytics-updates richten zich op managed data warehouse BigQuery. Zo is nu Analytics Hub geïntroduceerd. Dit platform maakt he voor BigQuery-gebruikers makkelijker met elkaar data te delen. Gebruikers kunnen eenvoudiger volledig beheerd interne en externe data veilig en betrouwbaar uitwisselen. De via het platform gedeelde data komt uiteindelijk beschikbaar in een centrale library waar gebruikers makkelijk zakelijke records kunnen vinden.

Voor BigQuery is ook Pub/Sub uitgebracht. Met deze dienst kunnen gebruikers data uit externe systemen in BigQuery laden, waarvoor ze eerst zelf speciale workflows moesten ontwikkelen. Google heeft een pre-packaged workflow aan Pub/Sub toegevoegd, waardoor gebruikers minder vaak eigen code moeten schrijven. Daarnaast moet dit de kosten van cloudgebruik omlaag brengen. Vooral omdat gebruikers met de dienst nu niet meer hoeven te betalen voor het streamen van data-ingestie in BigQuery.

Overige nieuwe features

Voor het beheren van alle data voor BigQuery die zich in gedistribueerde omgevingen bevinden, maakt Google Cloud de nieuwe storage engine BigLake algemeen beschikbaar. De storage engine helpt bij het beheren van data warehouses en data lakes. Daarnaast beschikt de storage-oplossing over functionaliteit voor het beveiligen van zakelijke informatie en het versnellen van analytics-zoekvragen. BigLake richt zich vooral op open file formaten, zodat de storage engine niet alleen werkt in de eigen Google Cloud-omgeving, maar ook voor andere public cloudomgevingen.

Verder komt naar BigQuery een Log Analytics-dienst in de bestaande oplossing Cloud Logging. Deze ingebouwde dienst moet het analyseren van logs versnellen en gebruikers diepere inzichten geven in hun logging data met BigQuery. De dienst maakt gebruik van binnenkort te lanceren BigQuery-functionaliteit voor analytics op logs, waaronder Search indexes, een JSON data type en de Storage Write API

De dienst wordt gratis toegevoegd aan Cloud Logging en vallen dus binnen de fees die klanten voor deze laatste dienst betalen.

Naast diensten voor analytics, rolt Google Cloud nieuwe securityverbeteringen uit. Onder meer voor de Container Scanning API. De API is in staat de containers van klanten te checken op softwarekwetsbaarheden. Met de recente update kan deze tool nu ook in de programmeertaal Go geschreven code scannen op kwetsbaarheden.

Daarnaast is het nu mogelijk kwetsbaarheden in Java codebestanden te ontdekken die via het populaire open-source applicatieontwikkelplatform Maven worden verwerkt.

Andere security updates zijn er voor de Cloud Firewall-diensten van de techgigant. De Google Cloud Firewall Service krijgt nu de feature Tags, waarmee het voor securityexperts makkelijker wordt security rules aan cloudbronnen te koppelen. Verder wordt Network Firewall Policies geïntroduceerd, waarmee beheerders makkelijker de firewall-configuraties van cloudomgevingen kunnen beheren.

