Cisco lanceert IoT Threat Defense suite

Security

Cisco heeft zijn IoT Threat Defense suite gelanceerd, dat bestaat uit diverse programma’s om apparaten zo goed mogelijk te kunnen beveiligen. Daarbij richt Cisco zich specifiek op veelvoorkomende securityproblemen die de uitrol en het gebruik van IoT-apparaten bedreigen.

De IoT Threat Defense suite bestaat uit een aantal zaken: netwerksegmentatie, cloud security, bescherming tegen malware, firewalls, analytics van netwerkgedrag, zichtbaarheid van apparaten en remote access control. Dat is allemaal nodig om IoT-apparaten goed te kunnen beveiligen, want Cisco ziet hierin nog regelmatig problemen voorkomen.

Tegenover ZDNet stelt manager Marc Blackmer dat veel bedrijven denken dat IoT-apparaten geen veiligheidsproblemen hebben. Cisco moet er volgens hem er soms bewust voor zorgen dat mensen geen beveiligingsmechanismen weghalen bij IoT-apparaten. “Deze apparaten zijn nieuw in security en dat betekent dat verkopers in veel gevallen nieuw zijn en denken, ‘Waarom zou iemand dit apparaat aanvallen?’” vertelt Blackmer. “Voor ons aan de kant van security, zien we de apparaten als manieren om een netwerk in te komen.”

Een van de belangrijkste onderdelen van de security suite is die netwerksegmentatie. Volgens Blackmer is dat nodig om te voorkomen dat apparaten vatbaar zijn voor een aanval, en om in het geval van een aanval te voorkomen dat meerdere netwerkcomponenten besmet worden. De samenvoeging met de andere zaken, waaronder firewalls en analytics, maakt het een slim en compleet pakket “waardoor deze apparaten makkelijker en veiliger uit te rollen zijn.”

Cisco’s IoT CTO Shaun Cooley legt in de aankondiging van de security suite veel nadruk op de segmentatie. “Apparaten hebben dan niet langer toegang tot de delen van het netwerk waar ze geen toegang toe hoeven te hebben, zoals work stations en servers en de telefoonsystemen.” Omdat veel apparaten te klein en te goedkoop zijn om te beschikken over goede veiligheidsmaatregelen, is het verstandig ze bij elkaar te brengen en gezamenlijk te beveiligen.

Dit is ook hard nodig, omdat er grote verwachtingen zijn van het Internet of Things. Cisco stelt dat er naar verwachting de komende drie jaar nog eens 25 miljard apparaten bij komen met een internetverbinding. “Eén IT-persoon zou een miljoen of meer apparaten op een netwerk moeten kunnen managen,” aldus Cooley.