Grote ontslagronde op komst bij Microsoft?

Business

Microsoft gaat nog eens ‘duizenden’ werknemers gaan ontslaan in een wereldwijde ontslagronde. Technologiesite TechCrunch en Bloomberg weten dit te melden op basis van betrouwbare bronnen. Dat een dergelijk gerucht nu de kop opsteekt is niet zo gek, want we bevinden ons aan het einde van Microsoft’s fiscale jaar, doorgaans het moment voor het bedrijf om grote reorganisaties aan te kondigen.

De voornaamste reden voor de reorganisatie zou zijn dat men meer nadruk wil gaan leggen op Azure, de cloud-omgeving van Microsoft. De nadruk van de reorganisatie komt naar verluidt het hardst aan in de sales-afdelingen van de organisatie. Die zijn naar verluidt nog altijd primair gericht op het verkopen van software voor pc’s en servers. Om de concurrentie met Amazon’s AWS-platform goed aan te kunnen, moet nu dus meer de nadruk gelegd worden op de verkoop van Azure-licenties.

Volgens TechCrunch gaat het niet alleen om het ontslag van duizenden werknemers, maar ook om het anders inrichten van delen van de organisatie. Zo zou er sprake zijn van het samenvoegen van de enterprise costumer unit en een of meer divisies die zijn gericht op het midden- en kleinbedrijf.

De nieuwe ontslagronde – als deze er daadwerkelijk komt – is de zoveelste die Microsoft in de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. Vorig jaar werd nog melding gedaan van het plan om 2850 mensen te ontslaan en inmiddels alweer twee jaar geleden werd nagenoeg de volledige Nokia-afdeling uit de organisatie gesneden. Dat kostte toen 7800 banen.