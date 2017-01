Microsoft ontslaat 700 werknemers in nieuwe ontslagronde

Business

Diverse media melden dat Microsoft deze maand nog 700 werknemers op straat gaat zetten. De ontslagronde maakt deel uit van een eerder aangekondigd plan om tegen juni 2017 in totaal 2.850 mensen te ontslaan. Bij deze ronde wordt er niet gesneden in specifieke afdelingen.

Dit meldt onder meer Business Insider, dat stelt dat Microsoft de werknemers niet ontslaat om geld te besparen. In plaats daarvan vinden de ontslagen “plaats om de vaardigheden in bepaalde visies te updaten”. De ontslagen zouden dan ook geen invloed hebben op de totale werknemerskracht binnen Microsoft.

Business Insider meldt dat de meeste van de 2.850 mensen die ontslagen zouden worden, al op straat zijn gezet, maar dat Microsoft hiermee het proces af wil ronden. Iemand die ontslagen wordt bij Microsoft krijgt naar het schijnt zestig dagen de tijd om intern een nieuwe positie te vinden. Voor elke zes maanden die iemand bij Microsoft heeft gewerkt, betaalt het verder twee weken salaris uit bij ontslag.

Sinds CEO Satya Nadella aangesteld is, heeft Microsoft flink wat ontslagrondes doorgemaakt. In 2014 werden er in totaal 18.000 mensen ontslagen en afgelopen fiscaal jaar gingen er 7.400 banen verloren. Ondanks deze ontslagen zit het wat banen betreft overigens nog altijd goed bij Microsoft. Het had op 30 juni 2016 meer dan 114.000 werknemers en eind afgelopen jaar meer dan 1.600 openstaande vacatures. Een groot deel van het ontslagen personeel de afgelopen twee jaar was afkomstig van Nokia, Microsoft heeft de voormalige smartphonedivisie zo goed als ontmanteld. Daar staat tegenover dat Microsoft voor zijn clouddiensten zoals Azure en Office365 wel veel vacatures open heeft staan.