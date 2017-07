Nieuwe foto’s onthullen geannuleerde Surface Mini-tablet

Mobile

In 2014 werkte Microsoft aan een kleinere versie van de Surface-tablets, de Surface Mini. Het was een passieproject van divisiechef Panos Panay, maar werd uiteindelijk vlak voor het apparaat zou moeten debuteren geannuleerd door CEO Satya Nadella en EVP Stephen Elop. Nu zijn er wat foto’s van het apparaat online verschenen.

De beelden werden online gezet door de site Windows Central en bieden een gedetailleerde blik op het Windows-apparaat. De Surface Mini lijkt qua ontwerp op de Surface Pro 3 (lees hier onze recensie) en heeft ook eenzelfde kickstand en afgeronde hoeken.

De beelden laten zien dat het apparaat behoorlijk wat prima specificaties had. Zo konden gebruikers hem extra opslaggeheugen geven middels een microSD-kaart. Ook zien we een koptelefoongingang, een micro-USB ingang voor het opladen en een USB-OTG ingang. De Surface Mini zou draaien op Windows RT, dat ook zat op de Surface 2.

Ook weten we van het apparaat dat het scherm slechts 8-inch bedroeg. De tablet draaide toentertijd op een Qualcomm Snapdragon 800 processor met 1GB aan werkgeheugen. Verder bedroeg de schermresolutie een prima 1440×1080 pixels.

Microsoft besloot in 2014 de stekker uit de Mini te trekken omdat het zich niet genoeg onderscheidde van de concurrentie op de tabletmarkt. Ook zou de fabrikant niet tevreden zijn geweest over de bouwkwaliteit van het apparaat. De beslissing was gedurfd, omdat men er pas zo laat de stekker uit trok. Dat terwijl er wel al veel geld in de ontwikkeling van het apparaat gestoken was.