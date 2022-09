Volgens anonieme bronnen van website WinFuture onthult Microsoft twee nieuwe Windows Surface-apparaten op een aankomend evenement.

Het evenement is gepland voor 12 oktober, dezelfde dag als de jaarlijkse Ignite-conferentie van Microsoft. De uitnodigingen werden onlangs verstuurd. Microsoft maakt doorgaans gebruik van de Ignite-conferentie om updates aan te kondigen voor devices, software en cloudplatform Azure.

Website WinFuture vernam van anonieme retailers dat Microsoft op 12 oktober twee nieuwe Surface-apparaten onthult. Het eerste apparaat is een verbeterde versie van de Microsoft Surface Pro 8, een twee-in-één Windows device dat als laptop en tablet functioneert. Daarnaast zou Microsoft een nieuwe versie van de Surface Laptop lanceren.

Onder de motorkap

Volgens de bronnen gebruiken beide apparaten Intel Alder Lake-processoren. De CPU’s worden gefabriceerd met Intels nieuwste productieproces. Elke Alder Lake-chip bevat twee sets cores, de ene gericht op prestaties en de andere op energiezuinigheid.

Microsofts instapmodellen, de Surface Pro en Surface Laptop, worden naar verwachting met de Intel Core i5-1235U CPU geleverd. De processor heeft een piekfrequentie van 4,4 gigahertz, twee cores voor prestaties en acht cores voor energie-efficiëntie.

Prestaties

Volgens de bronnen beschikken de premium Surface Pro- en Surface Laptop-varianten over de Intel Core i7-1255U. De processor heeft hetzelfde aantal cores als de Core i5-1235U, maar een hogere frequentie en een sterkere geïntegreerde grafische kaart.

Daarnaast wordt de Surface Laptop naar verwachting aangeboden met een Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 CPU. Het model is sinds november verkrijgbaar en levert tot 60 procent meer prestaties per watt dan gelijkwaardige Intel-chips. De CPU bevat een module die volgens Qualcomm drie keer sneller is dan de modellen van concurrenten. De processor is bijzonder effectief voor artificial intelligence-applicaties.

Tot slot stellen de bronnen dat de nieuwe Surface Pro en Surface Laptop tot 1TB aan storage en maximaal 16GB aan RAM ondersteunen.

