Unlocken Windows-computer met Samsung-smartphone voortaan mogelijk

Apps & Software

Microsoft presenteerde in maart 2015 een geheel nieuwe functie die het mogelijk maakte voor gebruikers om in te lossen met hun gezicht, vingerafdruk of irisscan: Windows Hello. Nu voegt Samsung daar ondersteuning voor toe aan zijn Flow-apps, waarmee het voor gebruikers van Samsung-telefoons mogelijk wordt Windows 10 computers te unlocken met de vingerafdrukscanner.

De update van de Samsung Flow-apps werd voor het eerst gespot door The Verge. Dat schrijft dat gebruikers niet alleen hun computer kunnen openen met apparaten als de Galaxy S6, S7 en S8, maar ook kunnen instellen dat smartphonenotificaties ook op hun computer of laptop weergegeven worden. Dat was eerder al mogelijk op Samsung pc’s, maar de functie komt nu dus naar alle Windows 10-apparaten.

Samsung omschrijft de app zelf als volgt:

“Samsung Flow is een softwareproduct dat een naadloze, veilige en verbonden ervaring over al je apparaten mogelijk maakt. Je kunt je tablet/pc openen met je smartphone, content tussen apparaten delen en notificaties van je smartphone met je tablet/pc synchroniseren. Je kunt ook de mobiele hotspot van je smartphone inschakelen om je tablet/pc verbonden te houden.”

Mocht je de functie toevoegen installeren aan je smartphone, kan dat. Surf daarvoor naar de Google Play Store, of klik simpelweg op de volgende link: Samsung Flow App.