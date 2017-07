Eerste Tesla Model 3’s worden eind deze maand geleverd

Business

Tesla is er bijna klaar voor om de eerste Tesla Model 3-auto’s te leveren. CEO Elon Musk liet op Twitter weten dat het bedrijf de eerste dertig consumentenmodellen op 28 juli levert. Daarnaast verwacht hij dat de levering van de voertuigen exponentieel groeit de komende tijd.

Musk schreef namelijk ook dat “in augustus er 100 auto’s en in september meer dan 1.500” geleverd moeten worden. Tegen december zal het bedrijf volgens de ambitieuze CEO meer dan 20.000 Model 3-auto’s per maand leveren. Het doel is om volgend jaar maar liefst 10.000 Model 3’s per week van de band te laten rollen.

De CEO was verheugd op Twitter, want zijn bedrijf loopt voor op schema. Elon Musk schreef namelijk ook dat de “Model 3 alle keuringen voor productie twee weken voor schema doorlopen heeft”. Het allereerste model zou op vrijdag al geproduceerd moeten worden.

Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500. — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017

De Tesla Model 3 is een erg populaire auto: er werden al 400.000 exemplaren van besteld. Niet gek ook, want het is de goedkoopste auto die het bedrijf tot nu toe op de markt bracht. De Model 3 kost 35.000 euro, wat een stuk goedkoper is dan bijvoorbeeld de Telsa Model X die 94.500 euro kost.

Mocht Tesla straks inderdaad 10.000 auto’s per week produceren, zal het vermoedelijk zo rond de 12 tot 14 maanden duren voordat alle bestelde exemplaren geleverd zijn. Dat is niet snel genoeg, want het bedrijf belooft op dit moment dat nieuwe bestellingen ergens halverwege 2018 geleverd worden.