Veel vrouwelijke programmeurs in Bulgarije en Roemenië

Business

In de Verenigde Staten en West-Europa zijn vrouwelijke programmeurs nog vrij zeldzaam, maar in Roemenië en Bulgarije blijkt dat een ander verhaal. In deze landen is het namelijk vrij normaal dat er veel vrouwen in de IT-sector werkzaam zijn.

De technische sector is nog steeds een plek waar mannen oververtegenwoordigd zijn. Dit is niet alleen in Nederland zo, ook in de Verenigde Staten en andere West-Europese landen kiezen nog weinig vrouwen voor een technisch beroep. Het gemiddelde aantal vrouwen die in de techniek werken ligt in de Europese Unie op 16.1 procent. In Oost-Europa liggen deze verhoudingen echter net wat anders.

In zowel Roemenië als Bulgarije zijn vrouwen veel sterker vertegenwoordigd als het gaat om beroepen waarbij een combinatie van computers en economie centraal staat. Het Roemeense filiaal van softwarebedrijf Misys heeft hierin bijna de perfecte balans. Ze hebben namelijk 49 procent vrouwen en 51 procent mannen in dienst. Medewerkster Ioana Cicu vertelt:

”De diversiteit van onze personeelsleden zorgt voor een geweldige werkervaring en unieke inzichten. Ieder teamlid heeft zo zijn of haar eigen talenten.”

Vermoedelijk is dit deels te danken aan het communisme, waarin vrouwen aan het werk gezet werden en niet op de kinderen mochten passen. Het ging hier vaak ook om banen die normaliter door mannen werden uitgevoerd, zoals monteur of smid. Dit zijn later ook banen geworden waarin computers centraal staan, zoals programmeur.

Daarnaast werden vrouwen aangespoord om te gaan voor een goedbetaalde baan. Tegenwoordig verdienen software ontwikkelaars in Roemenië en Bulgarije het twee- of driedubbele van het gemiddelde nationale inkomen. Het komt tevens vaak voor dat dergelijke banen een flexibel schema hebben en vrouwen daarnaast ook voor hun kinderen kunnen zorgen.

Volgens Eurostat heeft Bulgarije met 34.4 procent de meeste vrouwelijke IT-studenten, gevolgd door België met 32.5 procent. Roemenië loopt hierop wat achter met 29.3 procent. De vraag is nu of deze verhoudingen nog verder zullen verschuiven en we binnenkort ook in Nederland steeds meer vrouwelijke IT-studenten gaan krijgen.