De succesvolle proef van de 6.236 kilometer lange internetkabel moet een basis leggen voor de ondersteuning van cloud- en AI-diensten.

Het gaat om de Amitié-kabel, waaraan Microsoft en Cisco samenwerken. Deze kabel loopt van het Amerikaanse Boston naar het Franse Bordeaux. Om de proef af te ronden, maakt de kabel gebruik van Space Division Multiplexing (SDM)-technologie met 16 vezelparen. Dat is meer dan andere internetkabels gebruiken. Het repeatervermogen wordt over de vezelparen verdeeld om de hoge kabelcapaciteit te leveren.

De test van Cisco en Microsoft overtreft naar eigen zeggen alle industriële proefprestaties, met een Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) van 800G in een 150GHz channel spacing. Dat komt overeen met een spectrumefficiëntie van 5,33 bit/s/Hz en een maximale spectrumefficiëntie van 5,6 bit/s/Hz.

Daarnaast werd 600G verzonden over 12.469 kilometer voor een trans-Atlantische loopback-configuratie. “Dit is de eerste keer dat een 140Gbaud single carrier-signaal live werd gedemonstreerd en het is de langste afstand ooit gerapporteerd bij single carrier 600G DWDM-transmissie op een SDM-kabel,” aldus Cisco.

Microsoft-netwerk

De Amitié-kabel is nu onderdeel van het wereldwijde netwerk dat Microsoft-diensten ondersteunt. Jamie Gaudette, GM of Cloud Network Engineering bij Microsoft, reageert dan ook verheugd: “Deze veldproef demonstreert wat nu een commerciële technologie is voor onderzeese routes, en we kunnen de netwerkcapaciteit verbeteren om de digitale transformatie voor mensen, organisaties en industrieën over de hele wereld te stimuleren.”

Tip: Google legt onderzeese internetkabel tussen Amerika en Europa