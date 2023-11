Dell Technologies heeft aangekondigd dat het samenwerkt met Hugging Face. Bedrijven kunnen voortaan via een Dell-portal op het Hugging Face AI-platform AI-modellen on-prem ontwikkelen en inzetten.

Dell belooft een gestroomlijnde on-prem deployment van nieuwe LLM’s te verzorgen met de nieuwe oplossing. De tools van Hugging Face worden beschikbaar gesteld om open-source AI-modellen te verfijnen voor specifieke doeleinden. Met speciaal ontworpen containers en scripts dient AI-inzet met bedrijfsdata veilig en eenvoudig te zijn op Dell-systemen, waaronder servers en storage-opties.

“Dell Technologies’ generatieve AI-mogelijkheden in combinatie met Hugging Face’s collectie van datasets en libraries bieden gebruikers de vrijheid van open-source GenAI-modellen met de geruststelling dat on-premise dataveiligheid en -betrouwbaarheid blijft gelden,” stelt Chief AI Officer bij Dell Jeff Boudreau.

Meer samenwerkingen

Het is bij lange na niet de eerste partnership die het AI-platform sluit met een techspeler: Nvidia, IBM, Meta, AWS en Cloudflare zijn er andere voorbeelden van. Zelf zegt het bedrijf machine learning op een “goede” manier te willen democratiseren, onder meer door alleen open-source modellen op het eigen platform toe te staan. Het team van Hugging Face zelf bestaat uit 156 personen en zou momenteel een marktwaarde van 4,5 miljard dollar representeren.

Uit de Dell-samenwerking blijken de ambities van beide partijen om AI op verschillende manieren bereikbaarder te maken. Niet alleen door open-source te ondersteunen, een speerpunt van Hugging Face, maar ook door bedrijven broodnodige hulp te bieden om AI in te zetten. Immers kan de technologie bijzonder complex zijn, weet Dell SVP of AI Strategy Matt Baker. “De enige manier waarop je controle over je AI-lot kunt krijgen is door je eigen AI te bouwen; door niet een gebruiker te zijn, maar een bouwer ervan.” vertelde hij VentureBeat deze week.

Niet alleen Hugging Face sluit een berg deals om op AI-gebied te innoveren. Dell sloeg twee weken geleden de handen ineen met Meta om LLaMA 2, het populaire open-source model van dat bedrijf, on-prem toegankelijk te maken. Hoewel het aantal Nvidia-partners inmiddels oneindig lijkt te zijn, was Dell er relatief vroeg bij met een aankondiging voor on-prem generatieve AI in mei van dit jaar.

