Lepaya ziet voor AI een rol weggelegd in het optimaliseren van bijscholing voor werknemers. In een interview met Clemens Lechner, hoofd onderzoek en innovatie bij Lepaya, bespraken we de voordelen en limieten van integratie van AI in het lesaanbod.

AI speelt een steeds grotere rol in de trainingsprogramma’s van Lepaya. Dit van oorsprong Nederlandse opleidingsplatform schaaft de kennis van medewerkers bij via een mix van online-, offline- en VR-trainingen. Het platform deed zelf onderzoek naar de mogelijkheden van AI in trainingen en publiceerden de resultaten in het State of Skills report 2024.

Persoonlijke coach

Het rapport bespreekt drie rollen die de technologie momenteel al vervult in de trainingen. AI kan als coach dienen en gepersonaliseerde feedback geven op de progressie die iemand in een trainingsprogramma maakt. Daarnaast kan AI analyses uitvoeren van zowel bestaande vaardigheden als aan te leren vaardigheden, waardoor het mogelijk wordt om gerichte trainingsprogramma’s op te stellen die aansluiten bij de behoeften van elke individuele werknemer. De AI-coach kan deze analyses tot slot formuleren in gerichte carrièrestappen voor een werknemer.

De AI richt zich volledig op de ondersteuning van de werknemer, maar voor bedrijven geeft het geen mogelijkheden om bijvoorbeeld een overzicht te krijgen van de ontbrekende vaardigheden in het bedrijf. De AI neemt namelijk niet het hele profiel van een werknemer in beschouwing. Deze aanbevelingen zijn alleen gebaseerd op de trainingsessies die een gebruiker bij Lepaya doorloopt. Gebruikers kunnen eruit halen welke vaardigheden uit een training zij nog onder de knie moeten krijgen. Dat is een andere aanpak dan Workday bijvoorbeeld hanteert voor zijn skills cloud. Die technologie baseert zich onder meer op het cv van een werknemer en feedback die de werknemer ontvangt van managers. Lepaya is deze mogelijkheden wel aan het onderzoeken omdat ze geloven dat het begrijpen van vaardigheidsprofielen belangrijk is om te weten hoe een bedrijf verder kan evolueren.

Bedrijven herbekijken leerdoelen door opkomst AI

Desondanks halen bedrijven wel degelijk voordelen uit de integratie van AI in trainingen. De waarde ligt in het correct kunnen bijscholen van het personeelsbestand. In 2023 zetten veel bedrijven hier al op in door de vaardigheid bewust leren bij hun personeel te trainen. “Intentioneel of bewust leren”, definieert Clemens Lechner, hoofd onderzoek en innovatie bij Lepaya, “draait om leren met een specifiek doel voor ogen. Dit kan variëren van individuele doelen tot organisatiedoelen, maar het resulteert altijd in doelgerichte educatie.”

In 2023 zetten bedrijven veel meer in op bewust leren, het ging om een stijging van maar liefst 461 procent. “Bedrijven investeren steeds meer in intentioneel leren omdat het hen in staat stelt om de ontwikkeling van werknemers nauw af te stemmen op de behoeften van de organisatie. Met AI kunnen bedrijven de juiste leermiddelen vinden die zowel de leerling als de organisatie ten goede komen”, duidt Lechner.

AI-coach altijd beschikbaar

“Een ander voordeel van AI in bijscholing is de mogelijkheid om leren te integreren in de dagelijkse werkzaamheden. Dankzij AI kunnen werknemers hun vaardigheden oefenen op het moment dat ze het nodig hebben, zonder dat ze hoeven te wachten op beschikbaarheid van een coach of trainer. Dit maakt leren veel efficiënter en effectiever”, vult Lechner het rapport aan.

Een praktisch voorbeeld van hoe AI wordt ingezet, geeft Lechner voor een werknemer die zijn vaardigheden in het overbrengen van kritiek wil aanscherpen. “De werknemer kan dit ontwikkelen door een fictief videogesprek aan te gaan met een AI-avatar. Deze AI-avatar ziet er gewoon uit als een persoon en reageert op hetgeen er wordt verteld. Het voordeel is dat de avatar altijd beschikbaar is om op deze vaardigheid te trainen.” De avatar kan na het gesprek verder coachen met specifieke voorbeelden waar de werknemer nog kan verbeteren en waar vooruitgang werd geboekt.

Toekomst is blended learning

Lepaya is een early adopter van AI en implementeert de technologie stapsgewijs in het platform. “We waren er al vroeg van overtuigd dat AI een plaats heeft in de toekomst van leren vanwege de toegevoegde waarde voor betrokkenheid, gepersonaliseerd leren en feedback.” Het rapport bekijkt of die overtuiging strookt met de waarheid en wat de technologie heeft kunnen toevoegen. Het eindoordeel is positief en geeft het leerplatform meer zekerheid over dat de aangeboden bijscholing de goede kant opgaat.

Lechner kijkt echter niet eenzijdig naar de technologie, maar weet ook de beperkingen aan te duiden. AI kan bijvoorbeeld moeite hebben met het begrijpen van complexe menselijke emoties en subtiliteiten. Hij benadrukt bijgevolg het belang van blended learning, waarbij sociale interactie wordt gecombineerd met technologie-gestuurd leren. Hoewel AI waardevol is in het bieden van gepersonaliseerde feedback en het leveren van trainingsmateriaal op maat, ziet hij menselijke interactie als een essentieel onderdeel van effectief leren.

Groeiende interesse

Hoe staan bedrijven tegenover een lesaanbod dat is aangevuld met AI? Volgens het rapport maakte de helft van de geananlyseerde bedrijven gebruik van deze trainingsmethode. Voornamelijk in de technische (23,2%) en de financiële (19,5%) sector bleek de interesse groot.

Het aantal zal dit jaar nog verder aandikken, aldus Lepaya. Voor bedrijven is de technologie interessant doordat het een gespecialiseerdere vorm van bijscholing biedt. Door gebruik te maken van de kracht van AI kunnen bedrijven hun werknemers doelgericht trainen en ontwikkelen, waardoor ze beter kunnen voldoen aan de veranderende eisen van de moderne arbeidsmarkt.

Een coach beschikbaar maken voor werknemers blijkt tot slot niet langer alleen voor grote bedrijven te zijn weggelegd. AI democratiseert de mogelijkheden om in een bedrijf met minder budget aan carrièredoelstellingen te sleutelen.

Lepaya is overtuigd van de waarde van AI in bijscholing en wil de technologie naar elke leerling brengen. Momenteel is het aanbod beschikbaar in het Nederlands en Engels. Het bedrijf liet na het interview nog weten te werken aan meertalige ondersteuning.