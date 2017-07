Grote bedrijven maken miljoenen vrij voor investeringen in AI

Business

Artificial Intelligence (AI) gaat langzaamaan een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving en veel grote bedrijven beseffen dat maar al te goed. Met miljoenenfondsen toegewijd aan investeringen in AI start-ups, investeren deze giganten in technologie die zij in de toekomst zelf toe kunnen passen.

Zowel Toyota als Google kondigden gisteren aan een nieuw investeringsfonds te hebben opgericht, waarin zij startende bedrijven in de AI business helpen met het realiseren van hun ambities. Het Toyota AI Ventures fonds maakt 100 miljoen dollar vrij om te investeren, maar biedt bedrijven meer dan alleen geld, aldus Engadget. Ook begeleiding en ondersteuning tijdens het ontwikkelproces zou bij AI Ventures hoog in het vaandel staan. Zo zei Jim Adler, vice president van het Toyota Research Institute, in een statement: “Een van de grootste uitdagingen waar ondernemers tegenaan lopen is weten of ze het juiste product voor de juiste markt aan het maken zijn. We ondersteunen hen tijdens deze onzekere periode en we zijn toegewijd om dit te doen op een fundamentele manier. Hun succes is namelijk ons succes.”

Ook Google investeert met haar Gradient Ventures initatief in de toekomst van AI. Hoewel de organisatie beaamt dat er al veel industrieën zijn waarin AI een grote rol zal gaan spelen, zoals de medische industrie en de efficiëntie in datacenters, is Google van mening dat er nog zo veel meer is wat AI kan doen. De gigant draagt dan ook een steentje bij om te zorgen dat de meest ambitieuze ideeën daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Met geld, middelen en toegang tot de vele experts van Google, biedt het fonds de nodige ondersteuning voor startende bedrijven.

Artificial Intelligence in de tracering van drugs

Toyota en Google zijn uiteraard niet de enige of eerste bedrijven die zich focussen op AI investeringen. Baidu, de Chinese internetgigant, investeerde met Baidu Ventures eerder dit jaar al 27 miljoen dollar in 8i; een bedrijf dat holografische technologie voor zowel VR als AR ontwikkelt. Verder heeft het initiatief een budget van 200 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor AI start-ups.

Daisy Cai, partner bij Baidu Ventures, zei het volgende tegen CNBC over de verschillende segmenten van AI waarop het fonds zich focust: “We kijken [bijvoorbeeld] naar bedrijven die artificial intelligence algoritmes gebruiken bij het traceren van drugs, zodat dit opsporingsproces enorm ingekort kan worden.” Als AI dit mogelijk zou maken, zou dit volgens Cai de kosten van het proces enorm verlagen.