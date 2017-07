Dell EMC maakt PowerEdge-server portfolio beschikbaar

Hardware

De Dell EMC PowerEdge-servers zijn officieel beschikbaar en ze komen in verschillende varianten, zodat je zelf kunt bepalen welke voor jou het beste is.

Op Dell EMC World 2017 in Las Vegas toonde Dell EMC de 14e generatie PowerEdge-servers; een schaalbaar, geautomatiseerd en veilig compute-platform voor traditionele en cloud-native applicaties geschikt voor de nieuwe Intel Xeon Scalable-processoren. Volgens Dell EMC zorgen ze voor betere prestaties voor traditionele, gevirtualiseerde en cloud-native workloads in een software-defined datacenter.

Het nieuwe PowerEdge-server portfolio is geoptimaliseerd voor NVMe, de nieuwe communicatiestandaard voor SSD’s die sneller is dan het oude SATA protocol. Het nieuwe portfolio beschikt volgens Dell EMC over snellere database-prestaties en een lagere latency, een naadloze live migratie van virtuele machines die tot 58 procent sneller is en tot 75 procent minder CPU verbruikt bij 25GbE en snellere storage-prestaties. Dit allemaal om klanten te helpen met het versnellen van de implementatie van software-defined data storage en hyper-converged infrastructuur.

OpenManage Enterprise

Met OpenManage Enterprise kunnen gebruikers veel automatiseren, bijvoorbeeld implementatie, updates, monitoring en onderhoud. De nieuwe, krachtiger variant van OpenManage Enterprise moet server lifecycle management vereenvoudigen, van installatie tot End-of-Life en hergebruik, middels verbeterde Integrated Dell Remote Access Controller. Dit biedt naar verluidt een viermaal hogere prestatie van de gebruikersinterface en-ervaring. PrSupport Plus en SupportAssist moeten de probleemoplossing van PowerEdge-servers met 90 procent versnellen.

Dell EMC is van mening dat geïntegreerde security van cruciaal belang is en hier dan ook geen extra licentiekosten aan verbonden moeten zijn. Met cryptografische trusted booting, system lockdown en system erase, waarmee alle data snel en veilig verwijderd kan worden, kunnen klanten de PowerEdge-servers beschermen, detecteren en herstellen.

Rack- en blade-servers

De PowerEdge-servers zijn voorzien van Intel Xeon Scalable processoren en zijn beschikbaar als rack- en blade-servers, in meerdere varianten: PowerEdge 640, R740, R740XD, R940, M640 en FC640 en tot slot de C6420. Elk van deze modellen is gericht op een speciaal soort gebruik. Lees hier meer over op de site van Dell EMC.

De Dell EMC PowerEdge R940, R740, R740XD, R640 en C6420 zijn per direct wereldwijd beschikbaar. De FC640 en M640 komen echter pas later dit jaar op de markt, dus daarop moet nog even gewacht worden.