Microsoft schept verwarring rond naam van de volgende grote Windows-update

Microsoft schept enige verwarring rond de Fall Creators Update. Die krijgt niet in elk land dezelfde naam. Voor sommige landen gaat de update straks de Autumn Creators Update heten.

Dat meldt de site MS Power User vandaag. Voor het ene deel van de wereld gaat de naam straks de Autumn Creators Update worden en voor andere delen van de wereld toch de eerder aangekondigde Fall Creators Update. Het verschil tussen Fall en Autumn is in Engelssprekende landen namelijk niet heel groot. Fall is de oudere Engelse benaming voor de herfst, waar Autumn een verbastering van het Franse automne is. Het woord autumn is in landen als Engeland wat gebruikelijker, en fall wat meer in de Verenigde Staten.

Dat verschil leidt nu tot verschillende benamingen voor de software-update. Zo zal de update in het Verenigd Koninkrijk, India, Australië en Nieuw-Zeeland straks de Windows 10 Autumn Creators Update heten. De verwarring rond de naam doet de vraag rijzen waarom er niet gewoon voor een andere naam voor de hele wereld gekozen is, of waarom men niet bij het woord Fall gebleven is. Het meeste marketingmateriaal zal immers voornamelijk gaan verwijzen naar de Fall Creators Update.

Wat de inhoud van de update betreft, is Microsoft gelukkig duidelijker. De volgende grote update van Windows 10 brengt onder meer cloudoplossing Windows Graph naar het systeem (waardoor gebruikers makkelijk kunnen schakelen tussen apparaten), OneDrive Files on Demand en het Fluent Design.

Lees hier onze uitgebreide preview op de Fall / Autumn Creators Update.

Lees hier onze preview op het Fluent Design.

In een reactie laten sommige gebruikers weten dat de verwijzing naar de herfst ook een beetje vreemd is, want in een groot aantal landen in het zuidelijk halfrond zijn de zomer en winter omgedraaid. In Australië zijn de seizoenen bijvoorbeeld omgedraaid. Als wij in Europa zomers weer hebben is het in Australië winter en wanneer wij met kerst de sneeuwvlokjes zien vallen, is het daar hartje zomer. In Australië had het wellicht de spring update moeten heten. Microsoft kan beter afstappen van een naam die verwijst naar het seizoen.