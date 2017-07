Tele2: Lagere snelheid na middernacht door uitschakeling 2600MHz-frequentie

Networking

Een oplettende Tele2 forumgebruiker merkte dat de down- en uploadsnelheid van het Tele2-netwerk drastisch afnam na middernacht, tot 83 procent snelheidsafname tijdens het downloaden. Wat blijkt? De organisatie zet haar 2600MHz masten op stand-by gedurende de nacht om zo geen onnodige energie te verbruiken.

Als Tele2-gebruiker kan het zijn dat je na middernacht een tragere verbinding hebt. Forumgebruiker ‘ferdecomputerexpert’ testte een week lang de verbinding vóór en ná middernacht. Hij concludeerde dat er een snelheidsverlies van gemiddeld 77,5 procent plaatsvond op download na 0.00 uur, en een gemiddeld snelheidsverlies van 54 procent op upload na 0.00. Hiervoor gebruikte hij een iPhone 5S, maar ook bij de iPhone 7 kwam het fenomeen voor.

Een moderator op het forum van de organisatie bevestigde dat Tele2 tussen middernacht en zeven uur ’s ochtends de 2600MHz frequentie op stand-by zet, omdat het gebruik van het netwerk dan zeer laag is en “het niet nodig is om onnodig energie te verbruiken en zo het milieu te belasten”. Wanneer de 2600MHz frequentie uitgeschakeld wordt, valt het netwerk automatisch terug op 800MHz.

Daarnaast stelt de moderator dat, mocht er toch meer behoefte aan bandbreedte zijn, het netwerk automatisch de frequentielaag weer activeert. “Dit gebeurt als er in een desbetreffend gebied gedurende minimaal twee minuten een hogere bandbreedtebehoefte is. Het activeren van de frequentielaag gebeurt als er in een betreffend gebied veel gebruikers actief zijn of als een individuele gebruiker gedurende langere tijd grote hoeveelheden data downloadt. Dit gebeurt niet op basis van individuele speedtesten, omdat deze korter dan twee aaneengesloten minuten zijn”, aldus de moderator.

Dit resulteert in het feit dat de oplettende forumgebruiker van middernacht tot 7 uur ’s ochtends geen gebruik kan maken van 4G+. Hoewel het mogelijk is dat je het verschil niet eens merkt, vinden forumgebruikers dat het eerlijk vermeld moet worden in de voorwaarden of uitingen van Tele2. Zij stellen dat nachtgebruikers misschien niet voor Tele2 hadden gekozen als ze dit wisten. Desalniettemin is het erg verantwoord van Tele2 om bij te dragen aan een beter klimaat.