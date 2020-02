Tele2-klanten kunnen onterecht geen 4G gebruiken in veel EU-landen

Volgens de Europese regels moet iedereen zonder extra kosten in EU-landen gebruik kunnen maken van 4G. Tele2 lapt die regels echter aan zijn laars, volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Tele2 werd ongeveer een maand geleden gewaarschuwd door de ACM over het onterecht verlagen van de internetsnelheid van gebruikers. De deadline om aan de regels te voldoen verstrijkt vandaag, en dus gaat de ACM vanaf nu controleren of er daadwerkelijk maatregelen zijn genomen (die niet op de rekening van de consument terecht komen).

4G op welke locatie dan ook

“Als 4G beschikbaar is, moeten klanten die thuis ook 4G hebben, daarvan gebruik kunnen maken”, stelt de toezichthouder. Niet in alle landen heeft Tele2 een 4G-netwerk, en moet het dus afspraken maken met lokale providers. Die afspraken zijn nog niet rond, wat betekent dat klanten nog op 3G zitten in plaats van het veel snellere 4G.

Het ACM laat verder nog weten dat de regels door meerdere providers zijn overtreden, maar welke dit zijn blijft onduidelijk. De vraag is daarnaast of Tele2 de hoofdschuldige is, doordat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, of dat providers in het buitenland gewoon geen langzamere verbinding mogen verstrekken aan om het even welke EU-consument.

Bij meer duidelijkheid brengt Techzine uiteraard verslag uit.