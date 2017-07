BenQ introduceert met PD2500Q nieuwe monitor voor designers

Hardware

Een nieuwe businessprojector is niet het enige dat is aangekondigd door BenQ. De leverancier van LED-monitoren heeft met de PD2500Q een nieuw model voor designers op de markt gebracht waarmee grotere kleurnauwkeurigheid en gedetailleerd werken mogelijk wordt gemaakt.

Het 25 inch scherm beschikt, naast een WQHD-resolutie van 2560 x 1440 in 16:9 formaat, over een stabiele gezichtshoek van 178 graden; horizontaal en verticaal. De monitor heeft een geïntegreerd IPS-paneel waarmee nauwkeurige kleurwaarden en accurate reproductie van originele content mogelijk worden gemaakt. Met een fabriekskalibratie van 100% sRGB en Rec. 709 garandeert de PD2500Q precieze kleurweergave van uitstekende kwaliteit, helaas vermeld BenQ niet het AdobeRGB-percentage wat een breder kleurenspectrum kent. Verder beschikt de designermonitor over een bijzonder smal frame. In totaal zijn er drie designer modi; de Darkroom-, CAD/CAM- en Animatie-modus. Deze modi zijn afzonderlijk in te stellen en garanderen een nog grotere precisie bij het werken.

Universele aansluitingen voor HDMI-, DisplayPort-, Mini DisplayPort- en USB 3.1 zorgen voor optimale connectiviteit en maken het mogelijk om gemakkelijk te wisselen tussen verschillende PC’s, Mac’s of mobiele apparaten.

Voor een groter comfort op de werkplek is de PD2500Q uitgerust met verschillende ergonomische features. Neem de Low Blue Light-technologie bijvoorbeeld, die de hoeveelheid blauw licht beperkt tot een minimum. Daarnaast zorgt de Flicker Free-technologie voor flikkervrije weergave en is het beeldschermoppervlak afgewerkt met een zijde-matte coating waarmee storende weerspiegelingen voorkomen worden. Ook is de monitor in hoogte te verstellen en te kantelen en beschikt het over een pivotfunctie, zodat gebruikers in iedere situatie ontspannen kunnen werken. De geïntegreerde luidsprekers (twee luidsprekers van 2 watt) maken het tevens mogelijk om audiobestanden weer te geven.

De BenQ PD2500Q is per direct in de winkel beschikbaar voor 439 euro en biedt met haar veelzijdigheid en goede beeldkwaliteit de perfecte tool voor designers. Op het nieuwe model geeft BenQ drie jaar garantie, inclusief service voor ruilen op locatie.