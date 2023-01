HP lanceert een nieuw monitorportfolio in aanloop naar de CES 2022 in Las Vegas. De zogeheten HP E-Series G5 Monitors worden van 5 tot en met 8 januari op de beurs gepresenteerd.

HP maakte het eerste model op voorhand bekend. De HP E45c G5 Monitor is gebaseerd op een 44,5-inch QHD curved display. De Virtual Dual Display-functie maakt het mogelijk om de resolutie in tweeën te splitsen. Gebruikers kunnen kiezen tussen een enkel venster met een hoge resolutie of twee vensters met lagere resoluties.

HP E-Series G5 Monitors

HP is van plan om het model binnen januari 2023 beschikbaar te maken. Het model is onderdeel van een bredere serie, de nieuwe HP E-Series G5 Monitors. De volledige specificaties van de betreffende monitors zijn nog niet bekendgemaakt, maar HP laat weten dat het kleinste model een 21,5-inch display heeft. Ook adviesprijzen zijn op het moment van schrijven onbekend.

De monitors lijken divers. HP bevestigt dat de serie modellen biedt met 4K-resoluties, ultrawide screens en curved displays. Elk model wordt uitgerust met HP Eye Ease voor blauwlichtvermindering. De helderheid van de monitors wordt automatisch aangepast aan omgevingslicht met Ambient Light Sensors. Tot slot stelt HP dat 90 procent van alle materialen in elk model gerecycled en hernieuwbaar zijn. De organisatie ontwierp de serie voor hybride werk.

HP M24h en M27h

Naast de E-Series G5 Monitors introduceert HP twee FHD displays voor thuiswerkers, studenten en consumenten. De zogeheten HP M24h en M27h zijn volgens de organisatie toegespitst op ergonomie. Gebruikers kunnen de monitors met behulp van geïntegreerde software afstemmen voor een gezond postuur.

HP is van plan om de M24h en M27h in de lente van 2023 beschikbaar te maken. Ook de adviesprijzen van deze modellen zijn op het moment van schrijven onbekend.

CES 2023

De Consumer Electronics Show (CES) vindt dit jaar van 5 tot en met 8 januari plaats in Las Vegas. Tijdens het evenement presenteren duizenden bedrijven nieuwe en aankomende producten. Techzine doet verslag. Op deze pagina vind je een overzicht van belangrijk nieuws.

