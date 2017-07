Microsoft wil zorgen voor stroomversnelling in ontwikkeling van kwantumcomputers

Business

Microsoft en de University of Sydney hebben een meerjarige overeenkomst getekend de technologie voor kwantumcomputers verder te ontwikkelen en te testen. Microsoft investeert in de nieuwste apparatuur en nieuwe onderzoekers, die zullen werken in het nieuwe Station Q.

De investering zou er volgens de universiteit voor moeten zorgen dat Australië een hoofdrol speelt in de ontwikkeling van kwantumcomputers. Binnen het partnerschap steekt Microsoft miljoenen in de oprichting van een experimenteel onderzoekscentrum, waarvan er wereldwijd slechts vier zijn. Een daarvan bevindt zich hier in Nederland, aan de TU Delft. Er is er verder een in de Verenigde Staten, in de Purdue University en een aan de universiteit van Kopenhagen.

Volgens Professor David Reilly, directeur van Station Q, is de kwantumcomputer een van de belangrijkste technologieën die het potentieel heeft niet alleen de wereldeconomie, maar ook de complete menselijke samenleving te veranderen. Reilly en zijn team zullen zich in Station Q bezighouden met de praktische toepassingen van kwantumcomputers. Volgens Reilly is daar nu de tijd rijp voor.

De doelstellingen van Microsoft zijn zeer ambitieus als het aankomt op de ontwikkeling van kwantumcomputers. Dat is volgens het bedrijf ook een rol die Microsoft moet spelen, gezien het verleden. Het was Microsoft die zo’n 40 jaar geleden begon met de pc bij iedereen naar binnen te krijgen. Nu is het tijd voor de volgende stap met kwantumcomputers volgens Douglas Carmean, Partner Architect van Microsoft’s Quantum Architectures and Computation (QuArC) afdeling.

De investering die gedaan wordt zal volgens Carmean de ontwikkeling van kwantumcomputers in een stroomversnelling brengen. Wat hem betreft zorgt het er straks voor dat er niet langer alleen onderzoek gedaan wordt naar kwantumcomputers, maar kunnen ze hierdoor straks ook in de praktijk gebruikt worden.

Doordat kwantumcomputers werken met qbits, die tegelijk een 0 en een 1 kunnen zijn, werken ze in potentie veel sneller dan traditionele computers. Naar verluidt zouden formules waar sommige gewone computers decennia mee bezig zijn door een kwantumcomputer in slechts een paar minuten opgelost kunnen worden.