Windows CLI krijgt nieuw kleurenschema in Fall Creators Update (en build 16257)

Als je nog regelmatig gebruikmaakt van de Command-Line-Interface (CLI) van Windows, dan ben je niet verwend geweest met updates de afgelopen 20 jaar. Waar de rest van het besturingssysteem met zijn tijd mee ging, of dat in ieder geval probeerde, was dat niet het geval voor de CLI. 24-bit kleurweergave werd toegevoegd en het cmd.exe-venster reageert tegenwoordig redelijk normaal op het vergroten en verkleinen ervan, maar dat was het wel zo’n beetje. Vanaf build 16257, die inmiddels beschikbaar is voor Windows Insiders in de Fast Ring, is het beschikbare kleurenpalet aangepast.

Op zich is dit natuurlijk geen enorm grote update, maar Microsoft is er zich van bewust dat het aanpassen van de gebruikte kleuren een betere gebruikerservaring op kan leveren. Volgens een blogpost van het bedrijf is bijvoorbeeld de oude blauwe kleur tegenwoordig slecht leesbaar op moderne monitoren. Dat is met de update nu dus aangepakt. Met name zeer verzadigde kleuren komen niet goed tot zijn recht. De kleuren van de CLI waren nog gemaakt voor ouderwetse CRT-monitoren. Die gebruikt tegenwoordig bijna niemand meer.

Naast het beter leesbaar worden op moderne monitoren, is er volgens Microsoft nog een voordeel aan de nieuwe kleuren. Deze komen nu beter overeen met die in andere consoles, bijvoorbeeld VSCode.

Oud en nieuw

Hieronder zie je het verschil tussen de twee kleurenschema’s, waarbij de bovenste de oude is en de onderste de nieuwe.

Wil je snel aan de slag met deze nieuwe kleuren, dan moet je dus build 16257 installeren. Dat niet alleen, je moet een schone installatie doen. Dan pas krijg je de nieuwe kleuren. Als je een bestaande installatie update naar de nieuwe build, zie je de oude kleuren nog. Dit gaat binnenkort overigens wel mogelijk zijn. Hiervoor is Microsoft nog een tool aan het ontwikkelen.

Zoals al aangegeven, is build 16257 vooralsnog alleen beschikbaar voor Windows Insiders in de Fast Ring. Ben je dat niet, dan zal je nog even moeten wachten.