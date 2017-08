Facebook lanceert eigen videoplatform Watch, voorlopig in VS

Services

Facebook probeert concurrenten op allerlei manieren pijn te doen. Zo kopieert het bijvoorbeeld de functie Stories van Snapchat, door het toe te voegen aan Facebook en Instagram. Ook video wordt steeds belangrijker op het sociale netwerk. Nu lijkt er zelfs een serieuze poging te komen om de concurrentie echt aan te gaan met YouTube. Dat gebeurt met een eigen videoplatform, genaamd Watch.

Momenteel zien gebruikers van Facebook video’s vooral in hun tijdlijn, tussen de berichten en links van vrienden door. Watch wordt een nieuw onderdeel dat als tabblad verschijnt in de applicatie en website van het sociale netwerk. In eerste instantie is deze YouTube-concurrent nog niet hetzelfde als het videoplatform van Google. Zo kunnen gebruikers nog geen video’s uploaden. De filmpjes die erop verschijnen worden speciaal voor Facebook gemaakt. Er wordt nu geïnvesteerd in originele videoseries voor verschillende genres.

Zo maakt presentator Mike Rowe, bekend van de serie Dirty Jobs van Discovery Channel, een videoreeks over mensen die wat bijzonders doen voor hun gemeenschap. Ook komen er een komisch kookprogramma voor kinderen en honkbalwedstrijden van de Major League Baseball. Voorlopig kan een kleine groep Amerikaanse testers Watch gebruiken, maar daar wil Facebook snel verandering in brengen. Volgens CloudPro komt er mogelijk een wereldwijde release op 28 augustus. Facebook rolt Watch geleidelijk uit. Het is eveneens de bedoeling dat gebruikers op termijn zelf filmpjes kunnen uploaden.

De dienst toont video’s op basis van voorkeuren van zijn gebruikers. Hiertoe behoren bijvoorbeeld filmpjes die vrienden veel bekijken. Daarnaast kun je bekijken welke video’s veel reacties opleveren en waar veel om gelachen wordt. Er zijn uiteraard live reacties mogelijk.

Strijd met Google

Waarschijnlijk is de introductie van Watch ook een stap om te voldoen aan de vraag van adverteerders. Facebook haalt steeds meer geld op met reclames, en gaf al eens aan dat de advertentieruimte dreigt op te raken. Het sociale netwerk is relatief goedkoop voor adverteren en is geschikt voor het bereiken van specifieke klanten. Bovendien zijn langere video’s interessant voor Facebook. Halverwege video’s en livestreams toont het bedrijf regelmatig reclames, waarvan er 55 procent van de inkomsten naar uitgevers gaan.

De strijd met YouTube om advertentie-inkomsten wordt zo steeds interessanter. Toch is het videoplatform van Google wat betreft kijkuren nog een stuk populairder dan Facebook. Zo kijken gebruikers van YouTube dagelijks meer dan één miljard uur naar filmpjes, terwijl er op Facebook 100 miljoen uur per dag aan video’s bekeken wordt.