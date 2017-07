Kwartaalcijfers Facebook wederom goed, groei neemt af

Business

Facebook heeft zoals verwacht weer een zeer goed kwartaal achter de rug. Het bedrijf groeit echter minder hard dan voorheen, wat komt doordat het maximum aan advertenties wel zo’n beetje is bereikt.

Vorige maand kondigde Facebook nog aan dat het twee miljard maandelijkse gebruikers heeft. Daarvan zijn er 1,3 miljard dagelijks actief op het social media platform. Niet alleen met het aantal gebruikers ging het goed, maar ook met de inkomsten van het bedrijf. Met 9,3 miljard dollar in omzet en 3,89 miljard dollar in netto inkomen, een toename van 71 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar, presteert Facebook nog altijd erg goed.

Het gros van de omzet komt logischerwijs voort uit advertenties. Zo bedroeg de reclameomzet dit kwartaal 87 procent van de totale omzet. Daarbij krijgt het bedrijf steeds meer medewerkers. Op 30 juni bestond het bedrijf uit 20.658 medewerkers, wat een toename is van 43 procent in vergelijking met vorig jaar.

Mindere groei door plafond voor advertenties

Hoewel Facebook wederom omzetgroei zag, groeit het wel iets minder hard dan voorheen. Het bedrijf gaf eerder al aan dat het verwachtte minder te gaan groeien dit jaar, omdat mogelijkheden tot adverteren in de News Feed op beginnen te raken. Om deze reden hoopt oprichter Mark Zuckerberg ook dat het bedrijf meer manieren kan vinden om te adverteren buiten Facebook. Zo worden er langzaamaan steeds meer advertenties geïmplementeerd in Instagram Stories en op Facebook Messenger.

Waar Facebook hoopt veel geld aan te verdienen, is het implementeren van meer video. Zo wil het bedrijf mensen gaan betalen om originele content te creëren in de vorm van webseries. Adverteerders hebben namelijk een enorm TV budget en hier hoopt Facebook op deze manier op in te spelen. Naar verluidt zal het bedrijf hiermee beginnen in augustus. Of het net zo succesvol wordt als YouTube is nog de vraag, maar met twee miljard gebruikers is er in ieder geval een enorm publiek.