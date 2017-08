Eerste specificaties en beelden Moto X4 uitgelekt

Mobile

De X-smartphonelijn van Motorola heeft sinds 2015 geen update meer gekregen, maar daar komt binnenkort verandering in. Hoewel er nog geen lanceringsdatum voor de telefoon bekend is, is er wel een aantal specificaties en een afbeelding uitgelekt. Een teken dat het dochterbedrijf van Lenovo nu werkt maakt van de Moto X4.

Android Authority wist de informatie over het toestel te bemachtigen. De website baseert de details omtrent de Moto X4 op informatie van een anonieme bron. Die bron beweert dat de smartphone een 5,2-inch Full HD scherm met Corning Gorilla Glass krijgt. De afmetingen zouden uitkomen op 148,35 x 73,4 x 7,99 millimeter, terwijl de telefoon 163 gram weegt. Motorola is van plan de opvolger in zijn midrangelijn beschikbaar te maken in de kleuren zwart en blauw.

Er komen in totaal vier verschillende versies. Dat doet ook denken aan eerdere toestellen in deze lijn, waarvan ook meerdere versies verschenen. Iedere uitvoering krijgt echter een Qualcomm Snapdragon 630-processor en Adreno 508-GPU. Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika krijgen te maken met een versie die beschikt over 3 GB werkgeheugen en 32 GB opslaggeheugen. APAC (Asia and Pacific) krijgt te maken met een Moto X met 4 GB RAM en 64 GB opslaggeheugen.

Camera’s en batterij

De vingerafdrukscanner bevindt zich onder het scherm, terwijl er aan de bovenkant naar verluidt een 16 megapixel selfiecamera komt. Volgens Motorola zelf is die camera ontworpen voor ultra low-light selfies en komt die met een zogeheten Adaptive Low Light-modus. De camera is in staat om 4K-video’s met 30 frames per seconden op te nemen. Ook Full HD video’s met 60 frames per seconden zijn te filmen.

Aan de achterkant vinden we een dubbele camera: eentje van 12 megapixel en eentje van 8 megapixel. Motorola voorziet de dubbele camera van een dual-LED flash, Phase Detection Autofocus en de mogelijkheid om diepte toe te voegen. De smartphone moet het doen met een 3000 mAh accu die niet te verwijderen is. Daaraan voegt Motorola zijn TurboCharging technologie toe, die volgens het bedrijf binnen enkele minuten een accuduur van meerdere uren moet kunnen realiseren.

Android Authority wist dus tevens een afbeelding van het toestel te bemachtigen. Hieronder vind je de foto, waarop het verdere design van de Moto X te zien is.