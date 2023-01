HP lanceert drie nieuwe laptops voor hybride werkers in aanloop naar de CES 2023.

De HP Dragonfly G4, EliteBook 1040 G10 en Elite x360 1040 G10 worden van 5 tot en met 8 januari op de beursvloer in Las Vegas gedemonstreerd. De volledige specificaties zijn op het moment van schrijven onbekend, maar we verwachten high-end onderdelen in alle drie de modellen.

HP is van plan om elke laptop in de lente van 2023 beschikbaar te maken. De adviesprijzen werden niet bekendgemaakt. HP liet weten dat de Dragonfly G4 geschikt is voor professionals die regelmatig reizen, terwijl de EliteBook en Elite x360 1040 G10 voldoen aan hoge security- en prestatie-eisen.

Details over de hardware zijn schaars. Wel wierp de organisatie een licht op de software van de modellen.

Camerafuncties

Ten eerste ondersteunen de laptops Multi-Camera Experience. De functie stelt gebruikers in staat om twee camerafeeds zij aan zij te presenteren. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een whiteboard en gezicht tegelijkertijd in een videoconference weer te geven.

De tweede camerafunctie is Auto Camera Select. De software gebruikt gezichtsherkenning om automatisch de camera te selecteren waarnaar een presentator kijkt. De functie is interessant voor gebruikers die regelmatig in webinars of videoconferences presenteren met multi-camera setups.

Tot slot ondersteunen de modellen HP Keystone Correction. De functie maakt een automatische uitsnede van het object waarop een camera is gericht, bijvoorbeeld een whiteboard of document. Als gevolg komt het object zonder handmatige wijzigingen goed in beeld.

Batterij

Naast de camerafuncties besprak HP twee technologieën voor batterijbesparing. Intelligent Hibernate monitort het gedrag van gebruikers om te bepalen wanneer de laptop wordt gebruikt. Tijdens inactieve uren schakelt de laptop automatisch naar een batterijbesparingsmodus.

Ook de tweede functie, Smart Sense, analyseert gebruikersgedrag. Op basis daarvan wordt de ventilatie van de laptop aangepast. Volgens HP zijn de laptops als gevolg stiller en koeler dan modellen zonder Smart Sense.

CES 2023

De Consumer Electronics Show (CES) vindt dit jaar van 5 tot en met 8 januari plaats in Las Vegas. Tijdens het evenement presenteren duizenden bedrijven nieuwe en aankomende producten. Techzine doet verslag. Op deze pagina vind je een overzicht van belangrijk nieuws.

