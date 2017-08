Microsoft lanceert versie 2.0 van .NET Core

Apps & Software

De nieuwste versie van .NET Core is per direct beschikbaar. Dat laat Microsoft weten in een blogpost. Daarin beschrijft het bedrijf tevens wat versie 2.0 betekent voor gebruikers van de technologie. .NET is eigenlijk vooral bedoeld voor ontwikkelaars die de technologie gebruiken voor het bouwen van software, in het bijzonder zakelijke software.

De update brengt veel technologieën van de standaard .NET-versie naar .NET Core. Daarmee komt deze versie dichterbij de originele programming productivity tools van Microsoft. Daarnaast moet .NET Core 2.0 beter presteren en een betere beveiliging kennen. De doorontwikkeling van de technologie is voor Microsoft belangrijk om .NET een steeds prominentere rol te laten spelen. Er ligt met het Oracle Application Development Framework namelijk concurrentie op de loer.

Wat is er nieuw?

Microsoft lanceert tegelijkertijd overigens ASP.NET Core 2.0 en Entity Framework Core 2.0. Het bedrijf zelf geeft aan dat er in .NET Standard 1.6 nog 13.000 API’s waren, terwijl er zich in .NET Standard 2.0 32.000 API’s bevinden. De meeste van de toegevoegde API’s zijn .NET Framework API’s, waardoor ontwikkelaars waarschijnlijk eenvoudiger hun bestaande .NET Framework code naar .NET Standard kunnen overzetten.

Daarnaast worden voortaan ook zes nieuwe platformen ondersteund. Debian Stretch, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 en macOS High Sierra behoren daartoe. De RyuJIT just-in time compiler (x86 versie) wordt toegevoegd aan .NET Core 2.0. Linux ARM 32 wordt ondersteund in de preview. Momenteel ondersteunen .NET Framework 4.6.1, .NET Core 2.0, Mono 5.4, Xamarin iOS 10.14, Xamarin.Mac 3.8 en Xamarin.Android 7.5 .NET Standard 2.0. Windows 10 Universal Windows Platform moet daar later dit jaar bijkomen.

Nieuwe strategie

Op zich is .NET Core nog niet zo heel oud, aangezien het in de zomer van 2016 gelanceerd werd. .NET Core is een gratis open source versie van de populaire programming productivity tools van Microsoft die niet alleen werken op Windows, maar ook Mac en Linux. Die platformen toevoegen aan .NET was enigszins opvallend, aangezien .NET en ASP.NET sinds 2002 alleen beschikbaar waren voor Windows. Door andere besturingssystemen toe te voegen stapt Microsoft af van de poging om Windows in alle opzichten dominant te laten zijn. Dat is bijvoorbeeld goed voor servers en datacenters, die veelal Linux als standaard gebruiken.