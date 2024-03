Microsoft introduceert dit jaar een nieuwe versie van zijn permanente standalone versie van Office, Office LTSC. Deze versie is een iets simpelere versie van de cloud-gebaseerde Microsoft 365-suite van productiviteitsapplicaties.

Het bedrijf levert al enige jaren een zogenoemde Office Long-Term Service Channel (LTSC)-licentieversie van Office. De laatste iteratie van Office LTSC voor bedrijven en overheidsinstellingen stamt uit 2021 maar krijgt dit jaar een opvolger, maakt Microsoft bekend.

Verbeteringen in Office 2024 LTSC

Deze nieuwe permanente versie vereist een éénmalige aankoop en krijgt een aantal verbeteringen in functionaliteit. Denk daarbij onder meer aan nieuwe aanmaakopties en zoekmogelijkheden in de Outlook-applicatie en een behoorlijk aantal nieuwe features in Excel, zoals Dynamic Charts and Arrays. Ook krijgt de permanente Office-versie 2024 veel verbeteringen op het gebied van prestaties, security en toegankelijkheid.

In de nieuwe versie levert Microsoft niet langer de Publisher-app mee omdat deze door Microsoft met pensioen is gestuurd. Ook is Microsoft Teams niet toegevoegd aan deze Office LTSC-versie omdat gebrukers Teams als aparte applicatie kunnen downloaden.

Verder beschikt de Office LTSC 2024-versie niet over de cloudgebaseerde features die Microsoft 365 juist wél heeft. Denk daarbij aan real-time collaboration, AI-features voor Word, Excel en PowerPoint, maar ook aan de cloudondersteunde security- en compliancemogelijkheden voor hybride omgevingen.

Daarnaast heeft de komende Office 2024-versie ook geen Microsoft Copilot for Microsoft 365. Microsoft 365 -gebruikers moeten zich hierop tegenwoordig verplicht abonneren, maar dit geldt dus niet voor Office LTSC 2024.

Beschikbaar voor Windows en macOS

De nieuwe Office LTSC-versie 2024 is beschikbaar voor zowel op Windows (11) als voor macOS. Windows zegt de Office LTSC-versie vijf jaar lang te ondersteunen.

Ook devices met Windows 10 en de Windows 10 LTSC-versie kunnen Office 2024 LTSC ondersteunen. Voor op Arm-processors gebaseerde devices geldt echter dat dit alleen mogelijk is met Windows 11 als OS.

De komst van de nieuwe versie van Office is in lijn met de introductie van de permanente Windows 11 LTSC-release later dit jaar, geeft Microsoft aan. Ook voor consumenten introduceert het bedrijf later dit jaar een nieuwe permanente standalone Office-versie.

Prijsverhoging aangekondigd

De aankoop van Office 2024 LTSC kent straks wel nog een klein addertje onder het gras. Microsoft geeft aan dat de kosten van deze versie met maar liefst 10 procent omhoog gaan.

Als excuus voor deze prijsverhoging stelt de techreus dat in de laatste versie veel nieuwe functionaliteit is toegevoegd. Daarnaast geeft Microsoft aan -eigenlijk de ware reden- dat Office 2024 LTSC een speciaal product is dat bedrijven in buitengewone omstandigheden kunnen gebruiken. Omdat de Microsoft deze versie vanzelfsprekend wil blijven kunnen onderhouden en ook nog innovatie doorvoeren, moeten de prijzen voor dit niche-product dus omhoog.

De prijsverhoging geldt specifiek voor alle versies van Office 2024 LTSC. Dit zijn: Office LTSC Professional Plus, Office LTSC Standard en Office LTSC Embedded. Ook de prijs voor alle individuele applicaties binnen deze suite gaan met de definitieve release met 10 procent omhoog.

