Toekomstige LG-smartphones hebben standaard FM-radiotoegang

LG was voor de ondersteuning van FM-radio doorgaans afhankelijk van zijn leveranciers. Zij bepaalden of er een chip voor FM-ondersteuning geleverd zou worden. Door een nieuwe overeenkomst neemt LG echter het heft in eigen handen. Daardoor kunnen we voortaan verwachten dat we met toekomstige smartphones van LG naar FM-radio kunnen luisteren.

Het Zuid-Koreaanse merk gaat daarvoor een partnership aan met NextRadio, zo weet ZDNet. LG zou zich voorgenomen hebben om de chip voor FM-radio in iedere aankomende smartphone te plaatsen. In de overeenkomst is ook opgenomen dat op geselecteerde toestellen de NextRadio-app voorgeïnstalleerd is, al dient daar wel toestemming van de provider voor te komen.

Functie FM-chip

De standaard aanwezigheid van FM in telefoons brengt een aantal vermeende voordelen met zich mee. Het bespaart namelijk batterijgebruik en er wordt minder aanspraak gedaan op de databundel. Bij noodgevallen kan toegang tot een FM-radio feed zelfs cruciaal zijn voor het tijdig ontvangen van informatie. Mobiele netwerken zijn in dat soort situaties vaak overbelast.

Momenteel beschikt al een flink aantal smartphones van LG over een FM-radiochip. Het leeuwendeel van de G-serie, de V20, wat Volt-uitvoeringen en Stylo-modellen beschikken over een chip. Toch geldt voor de smartphones dat ze wel afhankelijk zijn van de mobiele provider of de chip echt aanwezig is. ZDNet bemachtigde de volledige lijst van LG-telefoons met FM-chips, die je kunt inzien door hier te klikken.

LG V30

Overigens komt de aankondiging van de overeenkomst op een gepast moment. LG is namelijk hoogstwaarschijnlijk van plan om zijn aankomende vlaggenschip, de V30, op 31 augustus te presenteren. In een persbericht liet LG al weten dat zijn aankomende grote smartphone beschikt over een OLED-scherm, maar noemt daarin de V30 nooit bij naam. Het gaat om een scherm met een diagonaal van 6-inch en een resolutie van 1440 x 2280 pixels. Ook komen er erg dunne schermranden, zoals huidige vlaggenschepen vaak hebben.