Nintendo trekt stekker uit Miiverse sociale netwerk

Consumer

Nintendo heeft laten weten dat het de stekker uit haar eigen sociale netwerk trekt. Miiverse – aangekondigd samen met de Wii U – houdt nog dit jaar op te bestaan. Samen met deze dienst is het einde ook in zicht voor de chat-app van de Wii U en de TVii-service. 8 november is het zover.

Miiverse heeft/had een duidelijk eigen insteek. Het stond met name bekend om de handgetekende posts die je er op kwijt kon. Deze waren vervolgens zichtbaar in games die op een Wii U of een 3DS werden gespeeld. Gebruikers die hun posts graag willen bewaren, hebben die mogelijkheid. Nintendo gaat het mogelijk maken voor gebruikers om deze te downloaden vanuit de webversie van de dienst.

Switch

Het stoppen met de Miiverse-dienst is een volgende stap in de nieuwe richting voor Nintendo. Het bedrijf gaat zich weer meer richten op datgene waar het groot mee is geworden, games. De Nintendo Switch biedt dan ook geen ondersteuning voor Miiverse meer.

Met de Nintendo Switch gaat het overigens uitstekend. Recent nog meldden we dat deze nieuwe console in juli vaker verkocht is dan de PlayStation 4 en de Xbox One. Wel werd het bedrijf recent aangeklaagd door de Amerikaanse accessoiremaker Gamevice. Volgens dat bedrijf kopieert Nintendo de Wikipad, een apparaat dat nooit succesvol is geweest.