‘Nintendo Switch in juli vaker verkocht dan PlayStation 4 en Xbox One’

Na een aantal moeilijke jaren met de console Wii U is Nintendo zich weer aardig aan het herstellen. Waar voorheen de PlayStation 4 en Xbox One de dienst uitmaakten in de lijstjes van best verkopende consoles, mengt Nintendo zich met de Switch weer in de strijd. Volgens analistenbureau NPD Group is de Nintendo Switch in juli zelfs het vaakst verkocht van alle consoles, zo weet VentureBeat.

Die ontwikkeling is op zich niet zo heel vreemd gezien de berichtgeving omtrent de console. Na de lancering begin maart was de Nintendo Switch bijna voortdurend uitverkocht. Misschien had dat met de beperkte productie van Nintendo te maken, want een uitverkochte console klinkt marketingtechnisch goed. Het apparaat lijkt het zo in de verkoop namelijk prima te doen. Maar nu komt dus ook van een analistenbureau de bevestiging dat de Nintendo Switch het goed doet.

In juli konden consumenten de console van Nintendo makkelijker aanschaffen. Winkels werden gevuld met het apparaat en tegelijkertijd was er de lancering van de game Splatoon 2. Dat is de opvolger van de shooter Splatoon die op de Wii U verscheen. Ook in de lijst van bestverkopende software is Nintendo volgens NPD Group koploper. Splatoon 2 werd het meest verkocht, terwijl die game alleen op de Nintendo Switch verscheen. Op de tweede plaats vinden we Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, een exclusieve game voor de PlayStation 4. Grand Theft Auto V is op plek drie te vinden, een game die voor meerdere platformen verkrijgbaar is en vaak lijstaanvoerder is.

Cijfers en verwachtingen

Cijfers per console of game zijn echter niet bekend, maar NPD Group noemt wel bedragen voor hardware en console software in hun geheel. Zo werd er met consoles door de game-industrie in juli 182 miljoen dollar opgehaald, een groei van 29 procent ten opzicht van dezelfde maand een jaar eerder. Qua omzet uit console software haalde de game-industrie 263 miljoen dollar op, wat een groei van 17 procent betekent.

Als de Nintendo Switch blijft verkopen zoals nu het geval is, dan zal dit jaar voor de game-industrie beter zijn dan vorig jaar. Overigens doen ook de SNES Classic Mini en NES Classic Edition het goed. Dat zijn heruitgaves van eerdere Nintendo-consoles. De verwachting is dat aankomende games als Mario + Rabbids: Kingdom Battle en Super Mario Odyssey de verkopen omhoog blijven duwen.