Amazon Alexa en Microsoft Cortana gaan met elkaar praten

Microsoft en Amazon gaan een uitgebreide samenwerking aan met hun digitale assistenten. In eerste instantie kunnen Cortana en Alexa elkaar activeren, maar op een later moment is het de bedoeling dat de assistenten elkaar aan gaan vullen. Dat moet gebeuren door functionaliteiten voor beide assistenten beschikbaar te maken.

Dat meldt The New York Times vandaag in een uitgebreid artikel over de aanstaande samenwerking. Volgens de krant hebben Jeff Bezos van Amazon en Satya Nadella van Microsoft het afgelopen jaar uitgebreid gesprekken gevoerd over een samenwerking. Die gaat vandaag in. “Omdat mensen interactie hebben met allerlei soorten producten, zijn wij enthousiast om de eerste van dit soort samenwerking met Amazon aan te kondigden tussen Cortana en Alexa, die meer keuze, toegevoegde waarde en toegang tot beide persoonlijke assistenten biedt,” schrijft Microsoft zelf in een aankondiging over de samenwerking.

In eerste instantie is de samenwerking behoorlijk beperkt. Gebruikers kunnen aan Cortana vragen om Alexa te lanceren en omgedraaid. Maar in de toekomst zullen er meer integraties komen. Die kunnen behoorlijk ver gaan en bieden een interessant perspectief op wat de toekomst van dit soort technologie kan brengen.

Als gasten bij elkaar op bezoek

Alexa wordt – zo schrijft Microsoft – een soort gast binnen Cortana. Gebruikers kunnen makkelijker winkelen middels de assistent. Stel dat je bijvoorbeeld een bepaald product nodig hebt, en je achter je Windows 10 laptop zit, dan kan je Cortana vragen om Alexa te openen. Vervolgens kan je Alexa vragen om dat product te bestellen.

Omgedraaid komen er ook integraties. Als iemand op zijn Echo Dot apparaat met Alexa praat, kan gevraagd worden om Cortana te lanceren. Vervolgens kan Cortana bijvoorbeeld in je agenda kijken naar je afspraken voor die dag, of herinneringen plaatsen voor activiteiten die je nog moet of wil ondernemen.

Enthousiasme

Beide bedrijven zijn erg enthousiast over de samenwerking. “Ensuring Cortana is available for our customers everywhere and across any device is a key priority for us,” vertelt Satya Nadella, CEO van Microsoft. “Bringing Cortana’s knowledge, Office 365 integration, commitments, and reminders to Alexa is a great step toward that goal.”

Maar ook Amazon CEO Jeff Bezos had iets te vertellen over de samenwerking: “The world is big and so multifaceted. There are going to be multiple successful intelligent agents, each with access to different sets of data and with different specialized skill areas. Together, their strengths will complement each other and provide customers with a richer and even more helpful experience. It’s great for Echo owners to get easy access to Cortana.”

Later dit jaar zullen de assistenten met elkaar kunnen praten. De komende tijd worden nieuwe functies gelanceerd.