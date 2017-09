Synology maakt prijzen clouddienst bekend

Business

Binnenkort komt Synology met zijn Cloud2-backupdienst. Die verkeert momenteel nog in een bètafase, maar is bijna klaar voor breder gebruik. Vanaf 18 september zal de dienst, na een maandenlange testfase, voor iedereen beschikbaar zijn. Tegelijk met die aankondiging, heeft Synology ook de prijzen onthuld.

Synology C2 Backup biedt flexibiliteit als het aankomt op functies, opslaggrootte en kosten. Om aan de uiteenlopende wensen van verschillende ondernemingen tegemoet te komen, zijn er dus meerdere prijspakketten opgesteld. Synology deelt ze zelf in twee plannen en een aantal subcategorieën in.

Welk plan je kiest, hangt vooral af van de hoeveelheid data die je hebt en hoe vaak je een backup wil laten maken. De opties onder het eerste plan bieden een dagelijkse reservekopie, AES-256-gegevensversleuteling, zijn te herstellen via elke webbrowser en bieden bestandsgeschiedenis. Hoeveel je betaalt hangt van de hoeveelheid data af:

100 GB kost 9,99 euro per jaar

300 GB kost 24,99 euro per jaar

1 TB kost 59,99 euro per jaar

Dan is er nog het tweede plan, waarbij elk uur een reservekopie gemaakt wordt. Ook dit plan beschikt over AES-256-gegevensversleuteling. Verder is data binnen dit pakket ook te herstellen via elke webbrowser. Toevoegingen zijn versiebeheer voor client en ontdubbeling. In deze variant betaal je 69,99 euro per terabyte per jaar, en beschik je maximaal over 10 TB.

Synology C2

De clouddienst van Synology is op de eerste plaats een backup-dienst, maar kan ook gebruikt worden om bestanden te delen met anderen. Het is dus ook ‘gewoon’ een normale clouddienst. De dienst heeft een eigen dashboard, dat er ongeveer hetzelfde uitziet als Synology’s eigen DSM (lees hier onze recensie). Vooral daardoor is de leercurve klein en is de dienst makkelijk in gebruik.