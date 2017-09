Android 8.0 Oreo komt naar alle nieuwe Nokia-smartphones

Mobile

Hoewel de nieuwste versie van Android voorlopig alleen beschikbaar is in het Android bètaprogramma voor Pixel en Nexus, zijn er een aantal nieuwe toestellen bevestigd die 8.0 Oreo mogen verwachten. De Chief Product Officer van HMD Global, Juho Sarvikas, heeft namelijk laten weten dat alle nieuwe smartphones van Nokia uiteindelijk Android 8.0 Oreo tegemoet kunnen zien.

Sarvikas laat dat weten naar aanleiding van een discussie op Twitter. Daarin geeft één gebruiker van het sociale netwerk aan dat de Nokia 3 een processor van MediaTek heeft, die anders is dan de Qualcomm-chip in bijvoorbeeld de Nokia 5 en Nokia 6. De topman reageeert daarop dat alle smartphones van Nokia een upgrade naar Oreo krijgen, dus ook de Nokia 3. Hij geeft wel aan dat er nog niets over een releasedatum te zeggen valt, aangezien hij anders in de problemen kan komen.

Uitrol

Doorgaans duurt het enkele maanden na de onthulling van een nieuwe Android-versie tot het besturingssysteem breed beschikbaar is op andere toestellen. De eigen smartphones van Google zijn daarbij als eerste aan de beurt, maar inmiddels zijn er al heel wat andere telefoons aangekondigd. Zo krijgen de Samsung Galaxy S7-toestellen en hoger Android 8.0 Oreo, terwijl ook een aantal smartphones van LG, Motorola, HTC, Huawei, OnePlus, Sony en BlackBerry het besturingssysteem mogen verwachten. Een uitgebreid overzicht van de smartphones die Android 8.0 Oreo zullen krijgen, publiceerden we eind augustus. Hierin voorspelden we al dat Nokia ook de upgrade zou doorvoeren.

Een belangrijke nieuwe functionaliteit voor het besturingssysteem is de manier waarop Android werkt. Google kan voortaan eenvoudiger updates doorvoeren doordat het eigen laagje van de fabrikant voortaan echt een laagje bovenop het systeem is. Voorheen moesten fabrikanten de software eerst zelf nog aanpassen. Andere belangrijke verbeteringen zijn de beveiliging en de accuduur. Zo krijgen applicaties die op de achtergrond draaien restricties opgelegd. Tot slot komen er meer interactiemogelijkheden voor gebruikers door bijvoorbeeld een nieuw notificatiescherm.