Nieuwe Google Cloud Platform-regio geopend

Google heeft een nieuwe regio voor zijn Google Cloud Platform geopend. Het gaat om Frankfurt, de Duitse stad die zal dienen als derde regio voor Europa. Eerder opende de techgigant ook al locaties in België (Europe-west1) en London (Europe-west2), terwijl er nog andere regio’s voor ons continent op de planning staan.

Door applicaties te hosten in Frankfurt (Europe-west3) krijgen gebruikers in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Oost-Europa mogelijk te maken met een verbetering in latency tot wel vijftig procent. Voor bedrijven moet het eenvoudiger worden om in alle regio’s zeer toegankelijke, hoogwaardige applicaties te gebruiken. De locatie is tevens bedoeld voor het opslaan van data.

Op een pagina van Google Cloud Platform brengt Google alle locaties over de hele wereld in beeld. Daarin wordt Nederland aangewezen als toekomstige regio. Het techbedrijf heeft al een datacentrum in de Eemshaven, waar computers staan voor het draaien van Google-clouddiensten. Google was eerder van plan het datacenter in Nederland verder uit te breiden.

Andere regio’s

Een andere toekomstige regio die Google Cloud Platform toe zal voegen is Finland. Overigens telt Europa wel minder locaties dan Noord-Amerika. Daar heeft het bedrijf regio’s in Northern Virginia, South Carolina, Iowa en Oregon. Er staan daar eveneens nieuwe locaties op de planning, één in Montreal en één in Los Angeles.

De opening van de regio Frankfurt vond tegelijkertijd plaats met die van São Paulo, de eerste locatie in Zuid-Amerika. Wereldwijd telt het bedrijf nu twaalf cloudregio’s. Azië kent ook drie locaties, terwijl er zich ook eentje vestigt in Australië. Iedere regio is goed voor een aantal zones, waarvan er 36 in totaal zijn.

Onlangs werd nog bekend dat Google klanten van concurrent Microsoft Azure probeert te verleiden tot een overstap. Het bedrijf verstuurt daarvoor gratis Chromebooks, een stap waarmee Google aantoont hoe serieus het de cloud neemt.