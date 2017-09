CNCF-lidmaatschap Oracle moet cloud-mogelijkheden verstevigen

Services

Oracle laat weten als platinum member toe te treden tot de Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Het bedrijf onderstreept hiermee zijn inzet voor containers en microservices. Ondernemingen moeten door het lidmaatschap de kracht van de container-native technologie makkelijker kunnen benutten, zodat de infrastructuuromgeving eenvoudiger in een hybride cloud modus te draaien is.

Voor het platinum-lidmaatschap betaalt Oracle 370.000 dollar (310.000 euro) aan CNCF. Deze stichting beschikt over technologieën als Kubernetes, Prometheus, gRPC en OpenTracing. Mark Cavage, vicepresident software development van Oracle, noemt deze technologieën een noodzakelijk onderdeel voor zichzelf en de development toolchains van de Oracle-klanten. Samen met CNCF werkt het softwareconcern aan een open container ecosysteem gebouwd voor interoperabiliteit, enterprise workloads en prestaties, zo benadrukt Cavage.

Onder meer Google, Amazon Web Services, Microsoft en Cisco zijn al lid van CNCF. Het lidmaatschap van AWS als platinum member dateert uit augustus en suggereert dat het bedrijf een eigen op Kubernetes gebaseerde container management dienst zal lanceren. Oracle laat tijdens de toetreding meteen zien dat het serieus aan de slag gaat. Het concern kondigt namelijk ook de lancering van Kubernetes op Oracle Linux aan. Tevens zal een Terraform Kubernetes Installer open source gemaakt worden voor de volgende generatie Oracle Cloud Infrastructure.

Focus op cloud

Oracle maakt steeds meer werk van zijn cloudactiviteiten. Zo wordt er geïnvesteerd in nieuwe producten en het aannemen van verkoopmedewerkers voor clouddiensten. Vorig jaar nam Oracle NetSuite (een leverancier van op cloud gebaseerde financiële diensten) over voor ongeveer 9 miljard dollar. Daarnaast voegde het bedrijf in september kunstmatige intelligentie en machine learning toe aan zijn Internet of Things Cloud.

Uit recente kwartaalcijfers blijkt dat die extra activiteiten leiden tot een omzetgroei voor Oracle. Het bedrijf wist 51 procent meer op te halen met zijn clouddiensten. De totale omzet van 9,2 miljard kwam onder andere door de groei hoger uit dan verwacht, wat zorgde voor tevredenheid op de beurs.