Kwartaalcijfers Oracle: cloudactiviteiten veroorzaken omzetgroei

Oracle heeft de financiële resultaten van zijn afgelopen kwartaal bekendgemaakt. Daarin is een omzetgroei van zeven procent te zien. Vooral de focus op clouddiensten van Oracle zorgt voor groei, aangezien hiermee 51 procent meer opgehaald werd. Oracle investeert in nieuwe producten en het aannemen van verkoopmedewerkers voor clouddiensten, wat dus zijn vruchten afwerpt.

Het concern haalde in totaal 9,21 miljard dollar op, omgerekend zo’n 7,7 miljard euro. 1,5 miljard dollar is afkomstig uit de cloudactiviteiten van Oracle. Cloud Software as a Service (SaaS) bracht 1,1 miljard dollar op, wat een toename van 62 procent betekent. Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) kende een omzet van 400 miljoen, een groei van 400 miljoen dollar. Gezamenlijk zorgen zij voor het percentage van 51 procent.

Oracle wist een nettowinst te noteren van 2,2 miljard dollar, 21 procent meer dan een jaar eerder. Per aandeel groeit dit resultaat met 19 procent naar 0,52 dollar. Als we naar de non-GAAP nettowinst kijken, zien we een bedrag van 2,7 miljard dollar en groei van 14 procent. De non-GAAP per aandeel komt uit op 0,62 dollar (12 procent meer).

Verwachtingen

De kwartaalcijfers overtreffen de verwachtingen van de analisten van Bloomberg. Zij voorspelden een omzet van 9,03 miljard dollar en een non-GAAP per aandeel van 0,60 dollar. Ook op de beurs werd er goed gereageerd op de financiële resultaten. Het aandeel Oracle steeg met 2,2 procent na de berichtgeving. Investeerde werden dit jaar al aangemoedigd door het succes van het verkopen van clouddiensten, waardoor de aandelen met 37 procent stegen.

Eén van de stappen die Oracle nam voor meer focus op de cloud, was de overname van NetSuite Inc. Vorig jaar nam het softwareconcern NetSuite, een leverancier van op cloud gebaseerde financiële diensten, voor ongeveer 9 miljard dollar over. Eerder in september voegde Oracle nog AI en machine learning toe aan zijn Intetnet of Things Cloud. Hoewel Oracle dus op de goede weg is, moet het concurrenten als Amazon, Microsoft en Google nog wel voor zich laten.