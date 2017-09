Oracle voegt AI en machine learning toe aan zijn IoT Cloud

Services

Oracle voert een aantal vernieuwing aan zijn Internet of Things (IoT) Cloud door. Daardoor komen tools voor kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning naar het platform. Bedrijven moeten zodoende betere analyses van hun data krijgen, wat uiteindelijk tot meer efficiëntie leidt.

Onder andere sectoren uit de bevoorradingsketen en productie zullen profiteren van de extra AI en machine learning. Het is de bedoeling dat levertijden versneld worden en er in de kosten voor analyseren gesneden wordt. Over het algemeen moeten de bedrijfsresultaten dan ook verbeteren en moeten nieuwe oplossingen voor verschillende markten makkelijker gevonden worden.

Zo komt er voor voorraadketenbeheer een zogeheten Digital Twin bij, iet waar bij eerder dit jaar bij PTC nog veel over hebben gehoord. Dit is een digitale versie van een fysiek product of machine die huidige, historische en voorspelbare data genereert. Daarbij komen ook operationele- en gedragsdimensies in beeld, zodat de condities van de producten gemonitord kunnen worden. Bedrijven kunnen tevens verschillende scenario’s simuleren om te bekijken wat er gebeurt met het product.

Een andere toevoeging draagt de naam Digital Thread. Zakelijke processen worden door deze functie verbonden aan het Internet of Things. Een bevoorradingsketen krijgt zo end-to-end inzicht in het de gehele productiecyclus. Een Oracle-bestuurder laat in een reactie dan ook weten dat het IoT de potentie heeft om het hedendaagse proces te veranderen in een moderne set workflows die met elkaar verbonden is en real-time reageert en inzichten geeft.

Overige functies

Oracle voegt ook Digital Field Service toe aan zijn cloud, waardoor kantoorpersoneel op afstand toegang krijgt tot bijvoorbeeld bescherming en reparatie. Smart Connected Factory zorgt op zijn beurt voor het detecteren van ongelukken, grondoorzaak-analyses en slimme oplossingen voor productiefaciliteiten. Tot slot levert Digital Fleet Management real-time verzend-tracking, risicomanagement en logistieke synchronisatie.