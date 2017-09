Onderzoek toont verdubbeling IoT-gebruik door bedrijven aan

Services

Het aandeel van bedrijven dat gebruikmaakt van Internet of Things-toepassingen is in vergelijking met vijf jaar geleden meer dan verdubbeld. Waar het percentage toen nog op twaalf procent lag, is dat inmiddels uitgegroeid tot 29 procent. Dat blijkt uit het onderzoek IoT Barometer 2017/18 van Vodafone waaraan 1278 bestuurders uit twaalf landen meededen.

Van de geïnterviewden geeft 84 procent aan dat het toepassen van IoT in de afgelopen twaalf maanden toegenomen is. Voor bijna alle deelnemers geldt dat de investering terugverdiend werd. Door IoT te omarmen wisten bedrijven een hogere omzet te halen. Gemiddeld kwam de omzetgroei uit op 19 procent. Ook de kosten namen af, en wel met een gemiddelde van 16 procent.

Daarom investeren de bestuurders meer in de technologie en doen zij er ook meer mee. Het aandeel dat gebruikmaakt van IoT op een grote schaal (meer dan 50.000 verbonden apparaten) is sinds 2016 verdubbeld. De meerderheid die IoT toepast geeft ook aan dat er meer in de technologie geïnvesteerd wordt dan twaalf maanden geleden het geval was.

Stap van Vodafone

Tegelijkertijd grijpt het bedrijf de onderzoeksresultaten aan om te laten weten dat Vodafone Nederland de laatste hand legt aan zijn NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT)-netwerk. Deze internationale gestandaardiseerde technologie verbindt apparaten op een efficiënte manier met het internet. Hoewel de studie onafhankelijk door Circle Research uitgevoerd werd, heeft Vodafone dus ook een facilitaire rol voor IoT. Dat maakt het onderzoek logisch.

John van Vianen, zakelijk directeur bij VodafonaZiggo, geeft aan dat het bedrijf wereldwijd inmiddels bijna 60 miljoen IoT-verbindingen heeft. Daarmee is de provider een marktleider te noemen in de mobiele communicatie tussen apparaten. Met het nieuwe netwerk zet Vodafone de volgende stap in de evolutie die IoT teweegbrengt, zo verklaart Van Vianen.

Een ander rapport waarover Techzine recentelijk schreef ging in op de toekomst van de IoT-platformmarkt. Daarin wordt een jaarlijkse groei van 35 procent voorspeld. In 2020 kent de markt daardoor een waarde van 1,16 miljard dollar.