Radicaal vernieuwde Samsung Galaxy X lijkt er volgend jaar te komen

Mobile

Subtiliteit is niet iets waar je het Zuid-Koreaanse Samsung van kunt beschuldigen. Het bedrijf concurreert actief met Apple en heeft nu bedacht dat het met de naam van zijn volgende toptoestel wel heel bewust naar die smartphonemaker gaat verwijzen. De Samsung Galaxy X moet de volgende revolutionaire telefoon worden.

Met die naam neemt Samsung het wel heel expliciet op tegen Apple. Laatstgenoemde presenteerde op 12 september de iPhone X. Dat is de eerste smartphone van Apple met een OLED-scherm en randloos design. Voor Apple mag dat dan wel vernieuwend zijn, Samsung had al een tijdje dat soort telefoons op de markt. Nu is het zelfs klaar voor de volgende stap: een telefoon met opvouwbaar scherm. Precies dat zou de Samsung Galaxy X moeten worden.

De Samsung Galaxy X

Door dezelfde naam te kiezen als Apple, zal Samsung wellicht willen tonen wie nou echt innoveert. Afgezien daarvan, klinken de geruchten over het apparaat ook echt innovatief. Samsung experimenteert al jaren met opvouwbare schermen en zal die naar de Galaxy X brengen. Volgens de laatste verhalen heeft het bedrijf proeven gedaan met twee varianten: eentje waarbij het scherm naar binnen gevouwen kon worden en een waarbij het scherm naar buiten gevouwen kon worden.

De keuze zou zijn gevallen op de eerste variant. Dat houdt in dat de Galaxy X als een soort flip phone gebruikt kan worden en het scherm naar binnen dichtklapt. Samsung schijnt verder al de eerste certificeringen binnen te hebben voor het toestel. Volgens zakenblad Forbes is het apparaat al geschikt verklaard voor de nieuwste versie van Bluetooth en ook voor mobiele netwerken.

Release in 2018

Daarmee lijken eerdere woorden van Samsung-manager Koh Dong-jin uit te komen. Hij wees begin deze maand tijdens een gesprek met persbureau Bloomberg op de doelstelling het toestel volgend jaar uit te brengen. “Als bedrijfshoofd, kans ik zeggen dat we op volgend jaar mikken,” vertelde hij toen. “En als we onze problemen oplossen, zullen we het product lanceren.”

Wat die problemen precies zijn vertelde Koh Dong-jin toen niet, al kunnen we daar wel over speculeren. Naar het schijnt is het namelijk erg ingewikkeld om de productie van smartphones met opvouwbare schermen snel op peil te krijgen. Daar loopt Samsung wellicht tegenaan met zijn Galaxy X. Toch is het mooi dat het bedrijf de ambitie toont om snel te innoveren – smartphones met gebogen schermen zijn pas net op de markt en net breed omarmd en het bedrijf lijkt al de volgende stap te nemen.