Oracle komt met blockchain-cloudservice voor grote bedrijven

Tijdens het evenement Oracle OpenWorld 2017 is de Oracle Blockchain Cloud Service aangekondigd. Met dit platform wil het concern zijn klanten helpen om de snelheid van hun business te vergroten, nieuwe inkomstenstromen te creëren en kosten en risico’s te verminderen.

Dit gebeurt door Enterprise Resource Planning (ERP)-, supply chain- en andere zakelijke SaaS- en on premise-applicaties op een veilige wijze uit te breiden. Fraudebestendige transacties moeten binnen een vertrouwd zakelijk natwerk daardoor gestimuleerd worden. Met ingebouwde monitoring, voortdurende backup en point-in-time recovery moeten gebruikers over snelle voorzieningen en vereenvoudigde operaties beschikken.

De blockchain-dienst is gebouwd op het open-source Hyperledger Fabric-project. Oracle sloot zich in augustus nog aan bij dit project, dat gehost wordt door de Linux Foundation. Dit intitatief is er op gericht om cross-industrie blockchain-technologieën te stimuleren. Oracle wil met open-source en standaarden klanten laten profiteren van alle open-source innovaties en vendor lock-in voorkomen. IBM bouwt bijvoorbeeld ook een blockchain-cloudservice bovenop de Hyperledger Fabric.

Blockchain as a Service

Tijdens de presentatie gaf Amit Zavery, senior vicepresident van Oracle Cloud, aan dat er weinig production-ready mogelijkheden rondom de blockchain voor enterprise zijn. Volgens de topman zijn er nog geen volledig end-to-end, distribueerde en beveiligde Blockchain as a Service geweest. Met Oracle Blockchain Cloud Service wil het bedrijf daar verandering in brengen.

Geïnteresseerden moeten een snelle start krijgen door de basis mogelijkheden naar open-source te brengen en er daarna security, vertrouwelijke toestemmingen en API’s aan toe te voegen om daar bovenop blockchain-applicaties te bouwen. Ook transactie-monitoring en verwerking vallen onder het nieuwe platform.

Oracle lijkt een inhaalslag te willen maken op Google, Microsoft en Amazon Web Services met zijn cloud. Zo deed het concern ook andere aankondigingen over deze technologie tijdens zijn evenement. Op Techzine verscheen al het bericht dat het nieuwe product Oracle 18c centraal stond, waarmee een nieuwe stap in cybersecurity met online verdeging gezet wordt.